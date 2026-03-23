    08:42, 23 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    يراننىڭ اۋە قورعانىسى F-15 جويعىش ۇشاعىن اتىپ ءتۇسىردى

    استانا. KAZINFORM - يراننىڭ وڭتۇستىگىندە اۋە قورعانىس كۇشتەرى F-15 جويعىش ۇشاعىن اتىپ ءتۇسىردى. بۇل تۋرالى يران مەملەكەتتىك تەلەارناسى اۋە قورعانىسىنىڭ بىرىككەن شتابىنا سىلتەمە جاساپ حابارلادى.

    F-15 жойғыш ұшағы
    Фото: Анадолу

    مالىمەتكە سايكەس، قارسىلاسقا تيەسىلى F-15 ەلدىڭ وڭتۇستىگىندە جويىلدى.

    رەسمي مالىمدەمەدە ۇشاق اۋە شابۋىلىنا قارسى قورعانىس كۇشتەرىنىڭ زەنيتتىك-زىمىران كەشەندەرى ارقىلى اتىپ تۇسىرىلگەنى جانە ونىڭ پارسى شىعاناعىنداعى ورمۋز ارالى ماڭىنا قۇلاعانى ايتىلعان.

    وقيعانىڭ ءمان- جايىن انىقتاۋ ءۇشىن تەرگەۋ باستالدى. سونىمەن قاتار ا ق ش پەن يزرايل ازىرگە جويعىش ۇشاقتىڭ قۇلاۋى تۋرالى اقپاراتقا پىكىر بىلدىرگەن جوق.

    ايتا كەتەيىك، يران 19- ناۋرىز كۇنى ا ق ش- قا تيەسىلى F-35 ۇشاعىن اتىپ تۇسىرگەنىن مالىمدەگەن. ال كەشە يزرايلدىڭ F-16 جويعىشىنىڭ اتىلعانىن حابارلاعان.

    ا ق ش قارۋلى كۇشتەرى ءوز كەزەگىندە يران شابۋىل جاساعان F-35 ۇشاعى قاتتى قونۋ سالدارىنان قيراعانىن مالىمدەدى. ال تەل-اۆيۆ يزرايل اۋە كۇشتەرىنىڭ F-16 ۇشاعى يران اسكەرى تاراپىنان اتقىلاۋعا ۇشىراعانىمەن، ەشقانداي زاقىم الماعانىن حابارلادى.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن يران ورمۋز بۇعازىن تولىق جاۋىپ تاستاۋى مۇمكىن ەكەنى حابارلاندى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
