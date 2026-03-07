يراننان بۇگىنگە دەيىن 66 قازاقستان ازاماتى ەلگە قايتارىلدى – ق ر سءى م
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى قۇزىرلى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن بىرلەسىپ، تاياۋ شىعىستان ازاماتتارىمىزدى قايتارۋ جۇمىستارىن جالعاستىرىپ جاتىر.
ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، ەۆاكۋاتسيا باستالعالى بەرى رەزيدەنت جانە رەزيدەنت ەمەس اۋە كومپانيالارىنىڭ قولداۋىمەن 4700 دەن استام قازاقستاندىق ەلگە ورالدى.
اۋە رەيستەرىمەن قاتار، ازاماتتاردى شىعارۋ جەرۇستى جولدارى ارقىلى دا جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. 6- ناۋرىزدا ق ر شەتەلدەگى مەكەمەلەرى «زاركۋح» كومپانياسىنىڭ 7 قىزمەتكەرى – ق ر ازاماتتارىنىڭ يران- ارمەنيا شەكاراسىنا شىعۋىن ۇيىمداستىردى. الدىن الا اقپاراتقا سايكەس، «زاركۋح» كومپانياسى قالعان 16 قازاقستاندىقتى دا وسى باعىت بويىنشا ەۆاكۋاتسيالاۋدى جوسپارلاپ وتىر. جالپى يراننان بۇگىنگە دەيىن 66 قازاقستان ازاماتى ەلگە قايتارىلدى.
- وڭىردەگى قازاقستاننىڭ ديپلوماتيالىق وكىلدىكتەرى جەرگىلىكتى جەردە ءىس- قيمىلداردى ۇيلەستىرۋ جۇمىستارىن جالعاستىرىپ، وتانداستارىمىزبەن تۇراقتى بايلانىستا، - دەلىنگەن حابارلامادا.
وسىعان دەيىن تاياۋ شىعىستان 12 اۋە رەيسىمەن 3300 دەن استام قازاقستاندىق ەلگە ورالعانى تۋرالى جازدىق.