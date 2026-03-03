يراننان ەۆاكۋاتسيالانعان قىتاي ازاماتتارىنىڭ العاشقى توبى ازەربايجانعا جەتكىزىلدى
استانا. KAZINFORM - جەكسەنبى كۇنى ەۆاكۋاتسيالانعان 18 قىتاي ازاماتى ازەربايجاننىڭ استارا قالاسىنداعى باقىلاۋ-وتكىزۋ پۋنكتى ارقىلى ازەربايجان مەن يران شەكاراسىن كەسىپ ءوتتى، دەپ حابارلايدى شينحۋا اگەنتتىگى.
جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا شامامەن ساعات 14:30-دا ەۆاكۋاتسيالانعان ازاماتتار ازەربايجان اۋماعىنا كىرە باستادى. ال شامامەن 16:30-دا قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ ازەربايجانداعى ەلشىلىگى ۇسىنعان اۆتوبۋسپەن ولار باقىلاۋ-وتكىزۋ پۋنكتىنەن شىعىپ كەتتى.
ەلشىلىك قىزمەتكەرلەرىنىڭ حابارلاۋىنشا، ەۆاكۋاتسيالانعاندار ازەربايجاننىڭ استاناسى باكۋ قالاسىنا جەتكىزىلەدى.
سەنبى كۇنى ق ح ر-دىڭ ازەربايجانداعى ەلشىلىگى يراننان ازەربايجانعا كىرىپ جاتقان قىتاي ازاماتتارىنا قاجەتتى بارلىق كومەكتى كورسەتۋگە دايىن ەكەنىن مالىمدەگەن ەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن يراننان كورشىلەس ەلدەر ارقىلى قازاقستان ازاماتتارىن ەۆاكۋاتسيالاۋدىڭ باعىتتارى انىقتالعانىن جازدىق.
ال 3-ناۋرىزعا قاراعان Flydubai اۋە كومپانياسى دۋبايدان قازاقستانعا رەيستەردى باستايدى.