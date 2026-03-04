يرانداعى يادرولىق نىسانعا قانشالىقتى زالال كەلدى
استانا. KAZINFORM - يراننىڭ يادرولىق باقىلاۋ ورگانى ەلدىڭ يادرولىق وتىنىن بايىتۋ زاۋىتىنا كەلتىرىلگەن زالالدى راستادى. بۇل – ا ق ش پەن يزرايل يرانعا اسكەري شابۋىلىن باستاعاننان بەرى ەلدىڭ يادرولىق نىساندارىنا كەلتىرىلگەن زالالدى العاشقى راستاۋى.
سپۋتنيكتىك سۋرەتتەرگە سىلتەمە جاساعان حالىقارالىق اتوم ەنەرگياسى اگەنتتىگىنىڭ (ماگاتە) مالىمەتى بويىنشا، يراننىڭ ەڭ وسال يادرولىق قوندىرعىلارىنىڭ ءبىرى - ناتانزەدەگى وتىن بايىتۋ زاۋىتىنىڭ «كىرۋ عيماراتىنا زاقىم كەلتىرىلگەن».
سونىمەن قاتار ماگاتە ەشقانداي راديولوگيالىق سالدار بايقالماعانىن جانە نىساننىڭ وزىندە «قوسىمشا اسەر» انىقتالماعانىن قوسا ايتتى.
CNN ارناسىنىڭ Vantor كەڭىستىكتىك بارلاۋ كومپانياسىنىڭ دەرەكتەرىن پايدالانا وتىرىپ جۇرگىزگەن كەسكىن تالداۋىنا سايكەس، سەيسەنبى كۇنى تاڭەرتەڭ سپۋتنيكتىك سۋرەتتەردە ۇلكەن قويما مەن ەكى كىشكەنتاي ەكى قاباتتى عيماراتقا زاقىم كەلتىرىلگەنى كورسەتىلگەن.
بۇعان دەيىن يران سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ماگاتە باسشىسىمەن ا ق ش- پەن كەلىسسوزدەر الدىندا كەزدەسكەن بولاتىن.