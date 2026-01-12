يرانداعى ساياسي جاعداي التىن باعاسىن كۇرت قىمباتتاتىپ جىبەردى
استانا. قازاقپارات - يران توڭىرەگىندەگى تاۋەكەلدەر مەن ا ق ش- تىڭ فەدەرالدىق رەزەرۆتىك جۇيەسىنە كورسەتىلىپ جاتقان قىسىم اياسىندا ينۆەستورلار التىنعا سالىمدارىن كۇشەيتتى. كۇمىس تە قىمباتتاپ، تاريحي ەڭ جوعارى دەڭگەيىنە جاقىندادى.
يران اينالاسىنداعى احۋالدىڭ ۋشىعۋى جانە ا ق ش- تىڭ فەدەرالدىق رەزەرۆتىك جۇيەسىنىڭ تاۋەلسىزدىگىنە قاتىستى الاڭداۋشىلىقتىڭ ارتۋى التىن باعاسىنىڭ كۇرت وسۋىنە سەبەپ بولدى. دۇيسەنبىگە قاراعان ءتۇنى، 12-قاڭتاردا التىننىڭ ءبىر تروي ۋنتسياسىنىڭ باعاسى 4600 دوللارعا تاياپ، كەيىن تومەندەگەنىمەن، تاڭعى ساۋدادا 4578 دوللار دەڭگەيىندە قالدى. بۇل الدىڭعى جابىلۋ باعاسىنان شامامەن ءبىر جارىم پايىزعا جوعارى.
جىل باسىنان بەرى التىن شامامەن التى پايىزعا قىمباتتاعان. ال وتكەن جىلى بۇل مەتال ەڭ سۇرانىسقا يە اكتيۆتەردىڭ بىرىنە اينالىپ، باعاسى 65 پايىزعا ءوستى. بۇل - 1979-جىلدان بەرگى ەڭ جوعارى ءوسىم. سول كەزەڭدە كۇمىس تە ايتارلىقتاي قىمباتتاپ، شامامەن 150 پايىزعا وسكەن.
دۇيسەنبى كۇنى كۇمىستىڭ ءبىر ۋنتسياسىنىڭ باعاسى تاعى ءتورت جارىم پايىزعا جۋىق ءوسىپ، 83,45 دوللارعا جەتتى. بۇل 2025-جىلدىڭ سوڭىندا تىركەلگەن رەكوردتىق دەڭگەيدەن ءسال عانا تومەن.
ءوسىمنىڭ سەبەپتەرى جانە ف ر ج- نىڭ ءرولى
ترەيدەرلەر باعالى مەتالداردىڭ قىمباتتاۋىن ەڭ الدىمەن يران اينالاسىنداعى جاعدايمەن بايلانىستىرادى. سونىمەن قاتار ساراپشىلار ينۆەستورلار اراسىندا ا ق ش- تىڭ فەدەرالدىق رەزەرۆتىك جۇيەسىنىڭ تاۋەلسىزدىگىنە دەگەن سەنىمنىڭ السىرەپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
بۇل الاڭداۋشىلىق ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ پەن ف ر ج ءتوراعاسى دجەروم پاۋەلل اراسىنداعى جانجال اياسىندا كۇشەيە ءتۇستى. پاۋەلل وزىنە قاتىستى باستالعان قىلمىستىق تەرگەۋ مەن ايىپ تاعۋ قاۋپىن قاتتى سىنعا الىپ، مۇنى فەدرەزەرۆتىڭ شەشىمدەرىنە ىقپال ەتۋگە باعىتتالعان ارەكەت دەپ اتادى.
پاۋەللدىڭ ايتۋىنشا، ا ق ش ادىلەت مينيسترلىگى ف ر ج- گە ۆاشينگتونداعى ورتالىق بانك عيماراتتارىن كوپ جىلعا سوزىلعان قايتا جوندەۋ جۇمىستارىنا بايلانىستى سەناتتاعى تىڭداۋلاردا بەرگەن كۋالىكتەرىنە قاتىستى شاقىرتۋلار جولداعان.
التىن - «تىنىش ايلاق»
فرج باسشىسى بۇل ايىپتاۋلاردىڭ سىلتاۋ رەتىندە عانا قولدانىلىپ وتىرعانىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ سوزىنشە، ماسەلە فەدەرالدىق رەزەرۆتىك جۇيەنىڭ پايىزدىق مولشەرلەمەلەردى ساياسي قىسىمسىز، ناقتى ەكونوميكالىق جاعدايعا سۇيەنە وتىرىپ بەلگىلەي الۋ-الماۋىنا دا بايلانىستى.
التىن ينۆەستورلار ءۇشىن ءداستۇرلى تۇردە ساياسي جانە گەوساياسي تۇراقسىزدىق كەزەڭىندە «تىنىش ايلاق» سانالادى. داعدارىستار مەن قاقتىعىستار كەزىندە وعان دەگەن سۇرانىس، ادەتتە، ارتا تۇسەدى.
كۇمىس تە تەك ينۆەستيتسيالىق قۇرال عانا ەمەس، سونىمەن بىرگە ماڭىزدى ونەركاسىپتىك مەتال بولىپ سانالادى. ول جاساندى ينتەللەكت، روبوتوتەحنيكا جانە ەنەرگەتيكاعا قاتىستى تەحنولوگيالاردا كەڭىنەن قولدانىلاتىندىقتان، بۇل دا كۇمىسكە دەگەن سۇرانىستى قولداپ وتىر.
BAQ. KZ