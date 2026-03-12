يرانداعى قانداستارىمىز قازاقستانعا كوشىرىلەمە - ەلشىنىڭ جاۋابى
استانا. KAZINFORM - يراندا تۇراتىن قازاق دياسپوراسى جەرگىلىكتى قوعامعا تولىق ينتەگراتسيالانعان جانە قازاقستانعا كوشۋ ماسەلەسىن كوتەرگەن جوق.
بۇل تۋرالى يراننىڭ قازاقستانداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى الي اكبار دجوۋكار باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا ايتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، يرانداعى قازاق دياسپوراسىنىڭ وكىلدەرى وزدەرىن يران قوعامىنىڭ ءبىر بولىگى رەتىندە سانايدى جانە ەل تاريحىنداعى كۇردەلى كەزەڭدەردى باسقا ازاماتتارمەن بىرگە وتكەرگەن.
- يراندا تۇراتىن قازاق دياسپوراسى يران قوعامىنا تولىق ءسىڭىسىپ كەتكەن جانە وزدەرىن ەل ازاماتتارىنان بولەك قاراستىرمايدى. ءتىپتى قيىن كەزەڭدەردە، شامامەن 40 جىل بۇرىن ساددام حۋسەين رەجيمىنىڭ اگرەسسياسى كەزىندە دە قازاق دياسپوراسى يراندىقتارمەن بىرگە بولىپ، ءوز ەلىن قورعادى. سوندىقتان وسى ۋاقىتقا دەيىن يراندىقتاردىڭ، ونىڭ ىشىندە قازاق دياسپوراسىنىڭ قازاقستانعا كوشۋ تۋرالى ءوتىنىش جاساعان جاعدايلارى بولعان جوق، - دەدى ول.
ەلشىنىڭ سوزىنشە، ازاماتتاردىڭ وتىنىشتەرى نەگىزىنەن تۇرمىستىق سيپاتتا بولىپ كەلەدى جانە ەكى ەل ازاماتتارىنىڭ ءوزارا قاتىناستارىنا بايلانىستى ماسەلەلەرگە قاتىستى.
- كوبىنە كۇندەلىكتى ماسەلەلەر بويىنشا عانا جۇگىنۋ جاعدايلارى بولادى. مىسالى، قازاقستان ازاماتتارى بەلگىلى ءبىر شارۋامەن يرانعا بارعىسى كەلەدى نەمەسە يران ازاماتتارى قازاقستانعا كەلەدى. بۇل قالىپتى جاعداي. مۇندايدا قازاقستان مەن يران تاراپتارى قاجەتتى كومەك كورسەتەدى، - دەپ ءتۇسىندىردى الي اكبار دجوۋكار.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان ءۇشىن قازىرگى ۋاقىتتا ەشقانداي قاۋىپ-قاتەر جوق. الايدا بولاشاقتا ورتالىق ازيا ايماعى ءۇشىن بەلگىلى ءبىر قاۋىپ ءتونۋى مۇمكىن.