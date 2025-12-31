يرانداعى نارازىلىقتار: ەل پرەزيدەنتى ديالوگقا دايىن ەكەنىن مالىمدەدى
استانا. KAZINFORM - يران استاناسىندا جانە باسقا دا ءىرى قالالارىندا ەلدىڭ قيىن ەكونوميكالىق جاعدايىنا بايلانىستى 28-جەلتوقساننان بەرى جاپپاي نارازىلىق شارالارى ءوتىپ جاتىر.
Euronews حابارلاۋىنشا، سوڭعى ءۇش جىلداعى ەڭ ءىرى نارازىلىق اكسيالارى دۇيسەنبى كۇنى ريالدىڭ تاريحي مينيمۋمعا دەيىن كۇرت تومەندەۋى جانە يران ورتالىق بانكىنىڭ ءتوراعاسى موحاممەد رەزا فارزيننىڭ وتستاۆكاعا كەتۋى اياسىندا ءوتتى.
نارازىلىق اكسيالارى تەگەراننىڭ گراند-بازارى اينالاسىنداعى اۋدانداردا ءوتتى، وندا جەرگىلىكتى ساۋداگەرلەر دۇكەندەرىن جاپپاي جاۋىپ جاتىر. ولارعا يسفاحان، شيراز جانە مەشحەد سياقتى باسقا دا ءىرى قالالاردا قولداۋ كورسەتىلدى.
نارازىلىق بىلدىرۋشىلەر مەن پوليتسيا اراسىندا «بولماشى» قاقتىعىستار ورىن العان، قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى جينالعانداردى تاراتۋ ءۇشىن كوزدەن جاس اعىزاتىن گاز قولداندى.
اشىق نارىقتاعى باعامداردى باقىلايتىن ۆەب-سايتتاردىڭ مالىمەتتەرىنە سايكەس، دۇيسەنبىدە ريال جاڭا رەكوردتىق دەڭگەيگە دەيىن تومەندەپ، ءبىر دوللارعا شاققاندا شامامەن 1,4 ميلليون تەڭگەگە جەتتى. بۇل رەتتە اڭگىمە ورتالىق بانكتىڭ باعامىنا ەمەس، قاراپايىم ادامدار ۇستاناتىن باعامعا قاتىستى بولىپ وتىر. ادەتتە يراندا نارىق باعامى مەملەكەتتىكىنەن جوعارى بولادى.
يراندىقتار قارجى داعدارىسى ۋشىعىپ كەتەدى دەپ الاڭدايدى. ۆاليۋتانىڭ كۇرت قۇنسىزدانۋى ءۇي شارۋاشىلىقتارىنا ينفلياتسيالىق قىسىمدى كۇشەيتىپ، ازىق-تۇلىك پەن كۇندەلىكتى تاۋارلار باعاسىنىڭ وسۋىنە اكەلىپ سوقتىرىپ وتىر.
مەملەكەتتىك ستاتيستيكا ورتالىعىنىڭ مالىمەتىنشە، جەلتوقسانداعى ينفلياتسيا 2024 -جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا %42,2 عا دەيىن ءوستى. جىلدىڭ سوڭعى ايىندا ازىق-تۇلىك باعاسى %72 عا، ال ءدارى-دارمەك پەن مەديتسينالىق بۇيىمداردىڭ باعاسى 12 اي بۇرىنعى جاعدايمەن سالىستىرعاندا %50 عا ءوستى.
Anadolu اقپارات اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، يران پرەزيدەنتى ماسۋد پەزەشكيان نارازىلىق بىلدىرۋشىلەرمەن ديالوگ ورناتۋدى بۇيىردى. X الەۋمەتتىك جەلىسىندەگى مالىمدەمەسىندە پەزەشكيان حالىق الدىندا تۇرعان ەكونوميكالىق ماسەلەلەر ونىڭ باستى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- مەن ىشكى ىستەر مينيسترىنە نارازىلىق بىلدىرۋشىلەرمەن ديالوگ نەگىزىندە كەلىسسوز جۇرگىزۋدى جانە ولاردىڭ نەگىزدەلگەن تالاپتارىن تىڭداۋدى تاپسىردىم. ۇكىمەت بار ماسەلەلەردى شەشۋ ءۇشىن شارالار قابىلدايدى، - دەپ اتاپ ءوتتى ول.
يران پرەزيدەنتى سونداي-اق بانك جۇيەسىن جاقسارتۋ جانە حالىقتىڭ ساتىپ الۋ قابىلەتىن ساقتاۋ ءۇشىن قاجەتتى قادامدار جاساۋ نيەتىن مالىمدەدى.
دقایقی پیش مردم همدان با شعار «امسال سالِ خونه سید علی سرنگونه» به اعتراضات پیوستند.#دلار #بازار_تهران pic.twitter.com/2ebURysEDe— Soran Mansournia (@Soranmansournia) December 29, 2025
بۇعان دەيىن فەرمەرلەر ەۋروپارلامەنت عيماراتىنىڭ الدىندا بۇلىك شىعارعانىن جازعان ەدىك.
اۆتور
زارينا تۋعانبايەۆا