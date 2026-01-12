يرانداعى نارازىلىق اكسيالارى كەزىندە قازا تاپقاندار سانى 544 ادامعا جەتتى
استانا. KAZINFORM - ەكونوميكالىق ماسەلەلەرگە بايلانىستى يراندا باستالعان نارازىلىق اكسيالارى سالدارىنان قازا تاپقاندار سانى 544 ادامعا جەتتى، دەپ حابارلايدى HRANA.
ا ق ش-تا ورنالاسقان ادام قۇقىقتارىن قورعاۋ بەلسەندىلەرىنىڭ جاڭالىقتار اگەنتتىگىنىڭ (Human Rights Activist News Agency, HRANA) حابارلاۋىنشا، يرانداعى نارازىلىق اكسيالارى 15-كۇن قاتارىنان جالعاسىپ جاتىر.
يرانداعى جالپىۇلتتىق نارازىلىقتاردىڭ ون بەسىنشى كۇنىندە HRANA سوڭعى 24 ساعات ىشىندە جاڭا دەرەكتەر مەن ۆيزۋالدى ماتەريالداردىڭ تۇسكەنىن حابارلادى. بۇل اقپارات ەل بىرنەشە كۇن قاتارىنان ينتەرنەتسىز وتىرعانىنا قاراماستان جينالعان. ينتەرنەت بايلانىسىنىڭ جوقتىعى دەرەكتەردى جيناۋ مەن تاۋەلسىز تەكسەرۋدى ايتارلىقتاي قيىنداتىپ وتىر.
اسىرەسە تەگەران ماڭىنداعى مايىتتەر ساقتالعان ورىندارعا قاتىستى بەينەماتەريالدار مەن كۋالىكتەر قازا تاپقاندار سانى رەسمي دەرەكتەردەن الدەقايدا جوعارى ەكەنىن جانە رەپرەسسيالاردىڭ اۋقىمدى سيپات العانىن كورسەتەدى. وسى رەتتە بيلىكتىڭ رەسمي مالىمدەمەلەرى بارعان سايىن قاتاڭداپ، قاۋىپسىزدىك ريتوريكاسىنا اۋىستى، ال جاۋاپكەرشىلىك «تەرروريستەر» مەن «قارۋلى بۇلىكشىلەرگە» جۇكتەلىپ جاتىر.
ينتەرنەتتىڭ ءوشىرىلۋى ءۇشىنشى كۇنگە جالعاسىپ جاتىر. NetBlocks دەرەگىنشە، يراننىڭ سىرتقى الەممەن بايلانىسى قالىپتى دەڭگەيدىڭ نەبارى 1 پايىزىنا تەڭ، بۇل حالىقتىڭ اقپاراتقا قول جەتكىزۋى مەن ءوزارا بايلانىسىن ءىس جۇزىندە شەكتەپ وتىر.
HRANA- نىڭ تەكسەرىلگەن مالىمەتتەرى بويىنشا، نارازىلىق اكسيالارى ەلدىڭ بارلىق 31 پروۆينسياسىنداعى 186 قالادا، جالپى 585 جەردە ءوتتى. قازىرگى جاعداي بويىنشا:
47 اسكەري قىزمەتكەر مەن قۇقىق قورعاۋ ورگانىنىڭ وكىلى؛
ءبىر مەملەكەتتىك قىزمەتكەر (پروكۋرور)؛
483 نارازىلىق ءبىلدىرۋشى قازا تاپقان.
قازا تاپقانداردىڭ اراسىندا 18 جاسقا تولماعان 8 بالا بار. سونداي-اق قۇربان بولعانداردىڭ ىشىندەگى 5 ازاماتتىڭ نارازىلىققا ەش قاتىسى بولماعان.
وسىلايشا، راستالعان ادام ءولىمى 544 كە جەتتى. سونىمەن قاتار HRANA ءالى تەكسەرىلىپ جاتقان 579 ءولىم دەرەگى تۋرالى قوسىمشا حابار بەرمەك.
ايتا كەتەيىك، يران يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى ماسۋد پەزەشكيان حالىققا ۇندەۋ ارناپ، يراندا رەفورما جۇرگىزۋگە دايىن ەكەنىن مالىمدەدى.