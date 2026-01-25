يرانداعى نارازىلىق اكسيالارى كەزىندە قازا تاپقاندار سانى 5137 ادامعا جەتتى
استانا. KAZINFORM - يراندا ەكونوميكالىق قيىندىقتارعا بايلانىستى باستالعان نارازىلىق اكسيالارى سالدارىنان قازا تاپقاندار سانى 5137 ادامعا جەتكەنى بەلگىلى بولدى. بۇل تۋرالى انادولى حابارلادى.
ا ق ش- تا ورنالاسقان ادام قۇقىقتارىن قورعاۋ بەلسەندىلەرى جاڭالىقتار اگەنتتىگىنىڭ (Human Rights Activist News Agency - HRANA) حابارلاۋىنشا، ەلدىڭ كوپتەگەن ءوڭىرىن قامتىعان نارازىلىق شارالارى بارىسىندا 27797 ادام ۇستالعان. سونىمەن قاتار 5137 ادام قازا تاپقان، ولاردىڭ 208 ءى - قاۋىپسىزدىك كۇشتەرىنىڭ قىزمەتكەرلەرى.
يرانداعى نارازىلىقتار
يرانداعى نارازىلىق اكسيالارى 28-جەلتوقساندا ۇلتتىق ۆاليۋتانىڭ كۇرت قۇنسىزدانۋى مەن ەكونوميكالىق ماسەلەلەر اياسىندا تەگەراننىڭ باستى بازارىندا باستالدى. كەيىننەن بۇل اكسيالار ەلدىڭ كوپتەگەن قالاسىنا تارادى.
8-قاڭتار كۇنى تەگەراندا نارازىلىقتار كەزىندە جاعداي ۋشىعا تۇسكەننەن كەيىن يران ۇكىمەتى ينتەرنەتكە قولجەتىمدىلىكتى شەكتەدى.
يران شاحيدتەر مەن ارداگەرلەر قورى جانىنداعى سوت- مەديتسينالىق باسقارمانىڭ 23-قاڭتاردا جاساعان مالىمدەمەسىنە سايكەس، نارازىلىقتار بارىسىندا قاۋىپسىزدىك كۇشتەرىنىڭ قىزمەتكەرلەرى مەن بەيبىت تۇرعىنداردى قوسا العاندا، بارلىعى 3117 ادام قازا تاپقان.
ناقتىلانعان دەرەكتەرگە سايكەس، ولاردىڭ 2427 ءسى «قارۋلى تەرروريستىك توپتار» تاراپىنان قازا تاپقان قاۋىپسىزدىك كۇشتەرى مەن ازاماتتىق تۇلعالار ەكەنى ايتىلعان.
يرانداعى نارازىلىقتار باسەڭدەگەنىمەن، شتاب-پاتەرى ا ق ش- تىڭ ۆيردجينيا شتاتىندا ورنالاسقان HRANA قازا تاپقاندار مەن ۇستالعاندار جونىندەگى دەرەكتەردى جاڭارتۋدى جالعاستىرىپ، جاڭا جاعدايلاردىڭ راستالىپ جاتقانىن مالىمدەپ وتىر.
بۇعان دەيىن يران نارازىلىق كەزىندە شامامەن 2000 ادام قازا تاپقانىن مويىنداعان ەدى.
جاقىندا ترامپ يران باعىتىنا امەريكالىق «ارمادا» جىبەرىلەتىنىن مالىمدەدى.