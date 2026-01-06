يرانداعى جاپپاي نارازىلىق: 35 ادام قازا تاۋىپ، 1200 ادام قاماۋعا الىندى
استانا. KAZINFORM - يراندا توعىز كۇنگە سوزىلعان نارازىلىق كەزىندە كەم دەگەندە 35 ادام قازا تاۋىپ، 1200 دەن استامى قاماۋعا الىندى، دەپ حابارلايدى DW.
يرانداعى جاپپاي نارازىلىق كەزىندە قازا تاپقان 35 ادامنىڭ 29 ى نارازىلىق ءبىلدىرۋشى، تورتەۋى بالا، ال ەكەۋى قاۋىپسىزدىك كۇشتەرى قىزمەتكەرى. يرانداعى ادام قۇقىقتارى بەلسەندىلەرى ۇيىمى مەن ونىڭ HRANA مەديا جەلىسى 5-قاڭتاردا ۇسىنعان مالىمەتتەرگە سايكەس، جەلتوقسان ايىنىڭ سوڭىندا باستالعان يرانداعى نارازىلىق كەم دەگەندە 88 قالادا نەمەسە ەلدىڭ 31 پروۆينتسيانىڭ 27 سىندە ءوتتى.
ادام قۇقىقتارى بەلسەندىلەرىنىڭ ايتۋىنشا، يران قاۋىپسىزدىك كۇشتەرى دەمونسترانتتارعا قارسى كۇش قولدانعان. بۇل ارەكەتتەر مەشحەد پەن يران استاناسى تەگەراندى قوسا العاندا، ءىرى قالالاردا نارازىلىقتىڭ جاڭا تولقىنىن تۋدىردى. ەل بويىنشا كەم دەگەندە 17 ۋنيۆەرسيتەتتىڭ ستۋدەنتتەرى نارازىلىق اكسيالارىنا قوسىلدى.
ب ا ق- تىڭ حابارلاۋىنشا، بۇعان جاۋاپ رەتىندە قاۋىپسىزدىك كۇشتەرى كامپۋستارعا شابۋىل جاساي باستادى. جالپى العاندا، ەلدە باستالعان نارازىلىق يرانداعى 2022-جىلدان بەرگى ەڭ ءىرى نارازىلىققا اينالدى. 22 جاستاعى ماحسا ءامينيدىڭ «مورالدىق پوليتسيا» ۇستاعاننان كەيىن قايتىس بولۋى قوعامدىق رەزونانس تۋدىردى.
5-قاڭتاردا يران يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ سوت بيلىگى نارازىلىق كەزىندە تۇتقىندالعاندارعا ەشقانداي جەڭىلدىك كورسەتىلمەيتىنىن مالىمدەدى.
يرانداعى جاپپاي نارازىلىق 28-جەلتوقساننان بەرى جالعاسىپ كەلەدى. ولار تەگەراننىڭ باستى بازارىندا باستالدى. وندا كوپتەگەن ساۋداگەر ينفلياتسيا مەن باعانىڭ كۇرت اۋىتقۋىنا نارازىلىق رەتىندە دۇكەندەرىن جاپتى.
دۇنيەجۇزىلىك بانكتىڭ مالىمەتى بويىنشا، قازان ايىندا ەلدەگى ازىق-تۇلىك ينفلياتسياسى 64,2 پايىزعا جەتتى.
بۇعان دەيىن يراننىڭ جوعارعى كوسەمى ءالي حامەنەي يراندا تارتىپسىزدىكتەردى قوزدىرعانداردى «ورنىنا قويۋ» قاجەت دەپ مالىمدەگەن بولاتىن.