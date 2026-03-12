يرانداعى اۋە سوققىلارىنان كەيىن تەگەراندا «قارا جاڭبىر» جاۋىپ، اۋا لاستاندى
استانا. KAZINFORM - يرانعا جاسالعان اۋە سوققىلارىنان كەيىن تەگەران قالاسىندا بۇرىن-سوڭدى بولماعان دەڭگەيدە اۋا لاستانىپ، «قارا جاڭبىر» قۇبىلىسى بايقالدى. بۇل تۋرالى عالىمدار مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى BBC.
28-اقپاننان بەرى باستالعان ا ق ش پەن يزرايلدىڭ شابۋىلدارى بارىسىندا يران استاناسىنىڭ ماڭىنداعى كەمىندە ءتورت مۇناي نىسانىنا سوققى بەرىلگەنىن BBC Verify راستادى.
قالا تۇرعىندارىنىڭ ايتۋىنشا، قويۋ ءتۇتىن كۇن كوزىن جاۋىپ، كەيبىر اۋدانداردا كۇيىك ءيىسى قاتتى سەزىلگەن. ساراپشىلار كەيبىر زياندى زاتتاردىڭ اۋاعا تارالۋ كولەمى بۇرىن-سوڭدى بولماعان دەڭگەيگە جەتۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتىپ وتىر.
دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنىڭ باسشىسى قاقتىعىستىڭ ادامدار دەنساۋلىعىنا تيگىزەتىن زاردابىنا الاڭداۋشىلىق ءبىلدىردى.
- مۇناي نىساندارىنىڭ زاقىمدانۋى ازىق-تۇلىك، سۋ جانە اۋانىڭ لاستانۋىنا اكەلۋى مۇمكىن. بۇل اسىرەسە بالالار، قارت ادامدار جانە بۇرىننان اۋرۋى بار ادامدار ءۇشىن اۋىر سالدارعا سوقتىرۋى ىقتيمال، - دەدى ول.
داگ ۆەير، قاقتىعىس پەن قورشاعان ورتانى باقىلاۋ ورتالىعىنىڭ ديرەكتورى «تەگەرانداعى جاعدايدىڭ ەرەكشەسى - ءبىز مۇنداي حالىق تىعىز ورنالاسقان ايماقتا مۇنداي شابۋىلداردى بۇرىن-سوڭدى كورمەگەن ەدىك» دەپ اتاپ ءوتتى.
ەسكە سالساق ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار ءمينيسترى ەرلان نىسانبايەۆ يراننان ورتالىق ازيا ەلدەرىنە «قىشقىلدى بۇلتتار» جەتۋى مۇمكىن دەگەن اقپارات شىندىققا جاناسپايتىنىن ايتقان ەدى.