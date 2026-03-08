يرانداعى 6668 ازاماتتىق نىسان ا ق ش پەن يزرايلدىڭ شابۋىلىنا ۇشىرادى
استانا. KAZINFORM - يراننىڭ قىزىل جارتى اي قوعامىنىڭ مالىمەتىنشە، امەريكالىق-يزرايلدىك شابۋىلداردىڭ نىساناسىنا 6668 ازاماتتىق وبەكتى تۇسكەن.
ولاردىڭ قاتارىندا تۇرعىن ۇيلەر، كوممەرتسيالىق عيماراتتار، مەديتسينالىق مەكەمەلەر مەن مەكتەپتەر بار، دەپ حابارلايدى انادولى.
حابارلاماعا سايكەس، شابۋىل جاسالعان نىسانداردىڭ ىشىندە:
5535 تۇرعىن ءۇي،
1041 كوممەرتسيالىق وبەكت،
14 مەديتسينالىق ورتالىق،
65 مەكتەپ،
سونداي-اق قىزىل جارتى ايعا قاتىستى 13 ورتالىق بار.
سونىمەن قاتار، شابۋىلدار كەزىندە گۋمانيتارلىق كومەك كورسەتۋ جانە قۇتقارۋ وپەراتسيالارىنا پايدالانىلاتىن كوپتەگەن كولىك قۇرالدارى زاقىمدانعانى ايتىلدى. بۇدان بولەك، گۋمانيتارلىق قىزمەتكەرلەر مەن قىزىل جارتى اي قىزمەتكەرلەرىنىڭ كوپشىلىگى جاراقات العان.
ۇيىم مالىمدەۋىنشە، ا ق ش پەن يزرايلدىڭ ازاماتتىق نىساندارعا جاساعان شابۋىلدارى جەنيەۆا كونۆەنسيالارىن بۇزادى.
- حالىقارالىق ينستيتۋتتار، گۋمانيتارلىق قۇرىلىمدار جانە ادام قۇقىقتارىن قورعاۋ ۇيىمدارى ازاماتتىق حالىقتىڭ ءومىرىن قورعاۋ، گۋمانيتارلىق ميسسيا قىزمەتكەرلەرىنىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ جانە حالىقارالىق گۋمانيتارلىق قۇقىق نورمالارىن ساقتاۋ ءۇشىن شۇعىل ءارى ءتيىمدى شارالار قابىلداۋى ءتيىس، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇعان دەيىن مەملەكەتتىك تەلەارنا ارقىلى جاساعان مالىمدەمەسىندە يران پرەزيدەنتى ماسۋد پەزەشكيان يراننىڭ «كورشى ەلدەرگە» جاساعان شابۋىلدارى ءۇشىن كەشىرىم سۇراعانى بەلگىلى بولدى.