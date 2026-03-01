يراندا ينتەرنەت قىزمەتى تولىق دەرلىك توقتاتىلدى
استانا. KAZINFORM - تاياۋ شىعىستاعى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسىنىڭ حابارلاۋىنشا، قاقتىعىستار اياسىندا ۇلتتىق ينتەرنەت بايلانىسىنىڭ دەڭگەيى قالىپتى كورسەتكىشتىڭ %4 ىنا دەيىن تومەندەدى.
حالىقارالىق NetBlocks ۇيىمىنىڭ حابارلاۋىنشا، يراندا ينتەرنەت قىزمەتى تولىق دەرلىك توقتاتىلعان. ۇيىم عالامدىق جەلىنىڭ جاعدايىن باقىلاۋمەن اينالىسادى.
باقىلاۋ دەرەكتەرىنە سايكەس، ەل بويىنشا ينتەرنەت بايلانىسىنىڭ دەڭگەيى قالىپتى كورسەتكىشتىڭ %4 ىنا دەيىن تومەندەگەن. بۇرىن تەك كەيبىر ايماقتاردا، سونىڭ ىشىندە تەگەران استاناسىندا عانا ۇزىلىستەر تىركەلگەن ەدى، الايدا سوڭعى مالىمەتتەر بۇكىل ەل بويىنشا جەلىگە قولجەتىمدىلىكتىڭ كۇرت تومەندەگەنىن كورسەتىپ وتىر.
NetBlocks ۇيىمى بۇل وقيعانىڭ ا ق ش پەن يزرايل قاتىسقان قاقتىعىستار كەزىندە بولعانىن جانە وتكەن جىلعى يران مەن يزرايل اراسىنداعى قاقتىعىس كەزىندە قولدانىلعان شارالارعا سايكەس كەلەتىنىن اتاپ ءوتتى.
رەسمي يران بيلىگى ءالى ينتەرنەتكە قولجەتىمدىلىك جاعدايى بويىنشا پىكىر بىلدىرگەن جوق.
سەنبى كۇنى يزرايل يرانعا سوققى جاساپ، ا ق ش پرەزيدەنتى يرانعا قارسى اۋقىمدى اسكەري وپەراتسيانىڭ باستالعانىن جاريالاعان بولاتىن.