يراندا ستۋدەنتتەر نارازىلىعى قايتا جانداندى
استانا. KAZINFORM - يراندا جاڭا وقۋ سەمەسترىنىڭ العاشقى كۇنىندە ستۋدەنتتىك نارازىلىقتار قايتا باستالدى. بۇل تۋرالى Financial Times باسىلىمىنا سىلتەمە جاساپ شەتەلدىك ب ا ق حابارلادى.
تەگەرانداعى بەدەلدى اميركابير تەحنولوگيالىق ۋنيۆەرسيتەتى مەن شاريف تەحنولوگيالىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ستۋدەنتتەرى كامپۋس اۋماعىندا جينالىپ، يراننىڭ رۋحاني كوسەمى اياتوللا ءالي حامەنەيعا قارسى ۇراندار ايتقان. شاريف ۋنيۆەرسيتەتىندە قارسى كوزقاراستاعى ستۋدەنتتىك توپتار اراسىندا قاقتىعىس بولعانى حابارلاندى. ۇكىمەتكە قارسى شىققان جاستار بيلىكتى قولدايتىندارعا «شاح جاساسىن!» دەگەن ۇرانمەن جاۋاپ بەرگەن. بۇل ۇران 1979 -جىلعى يسلام رەۆوليۋتسياسى كەزىندە بيلىكتەن كەتكەن سوڭعى شاحتىڭ ۇلى رەزا پەحليەۆيگە قاتىستى ايتىلعان.
ادەتتە يراندا قاۋىپسىزدىك كۇشتەرىنە ۋنيۆەرسيتەت اۋماعىنا كىرۋگە تىيىم سالىنعانىمەن، جوعارى وقۋ ورىندارى تاريحي تۇرعىدا ساياسي بەلسەندىلىك پەن دەموكراتيالىق قوزعالىستاردىڭ ورتالىعى سانالادى.
نارازىلىق اكسيالارى تەگەران ۋنيۆەرسيتەتى مەن شاحيد بەحەشتي ۋنيۆەرسيتەتىندە دە وتكەن. كەيبىر ستۋدەنتتەر قاڭتار ايىنداعى شەرۋلەر كەزىندە ۇستالعان كۋرستاستارىن بوساتۋدى تالاپ ەتكەن.
17-اقپاندا يراندا بۇرىن كۇشپەن باسىلعان انتيۇكىمەتتىك نارازىلىقتار كەزىندە قازا تاپقانداردى ەسكە الۋ شارالارى ءوتتى. ءبىرقاتار قالادا وتكەن جيىندار جاڭا قاقتىعىستارمەن قاتار ءجۇردى. ابادان قالاسىندا تۇرعىندار گۇلدەر مەن قازا تاپقانداردىڭ سۋرەتتەرىن ۇستاپ، «حامەنەيعا ءولىم!» جانە «شاح جاساسىن!» دەگەن ۇراندار ايتقان. الەۋمەتتىك جەلىلەردە تاراعان بەينەماتەريالداردا اتىس دىبىستارىنان كەيىن ادامداردىڭ بىتىراي قاشقانى كورىنەدى.
سول كۇنى تەگەرانداعى يمام حومەيني مەشىتىندە بيلىك تاراپىنان رەسمي ەسكە الۋ ءراسىمى ۇيىمداستىرىلدى. قاتىسۋشىلار يران تۋىن كوتەرىپ، «امەريكاعا ءولىم!» جانە «يزرايلگە ءولىم!» دەگەن ۇراندار ايتقان. شاراعا ۆيتسە-پرەزيدەنت موحامماد رەزا ارەف پەن يسلام رەۆوليۋتسياسى ساقشىلارى كورپۋسىنىڭ قولباسشىسى ەسمايل كااني قاتىسقان. كااني «تارتىپسىزدىكتەردى قولداعاندار جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلادى» دەپ مالىمدەگەن.
ايتا كەتەيىك، پەنتاگون ۇسىنعان جوبالاردىڭ ءبىرى يراننىڭ جوعارعى كوشباسشىسىن جويۋدى كوزدەيدى.
كەشە گەرمانيا س ءى م ازاماتتارىن يراننان شۇعىل كەتۋگە شاقىردى.