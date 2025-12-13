يراندا نوبەل سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتى قاماۋعا الىندى
استانا. KAZINFORM - يراندا ايەلدەر قۇقىعى ءۇشىن جانە رەپرەسسياعا قارسى كۇرەسىمەن تانىمال نارگيز موحاممادي تاعى دا ۇستالدى، دەپ حابارلايدى BILD.
دەرەككوزدىڭ مالىمەتىنشە، نارگيز موحاممادي ساياسي تۇتقىنداردى بىرنەشە رەت قورعاعان، جاقىندا قايتىس بولعان ادۆوكات جانە قۇقىق قورعاۋشى حوسروۆا اليكورديدى ەسكە الۋ شاراسى كەزىندە قاماۋعا الىندى. ادۆوكات حوسروۆا اليكوردي جۇمىس ورنىندا جۇرەك تالماسىنان كوز جۇمعان. ءبىراق ونىڭ ولىمىنە قاتىستى سۇراق كوپ.
موحاممادي وسىمەن 14-رەت تەمىر توردىڭ ار جاعىندا وتىر. 2016 -جىلى ءول ولىم جازاسىنا قارسى ادام قۇقىقتارى قوزعالىسىن باسقارعانى ءۇشىن 16 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى. 2024 -جىلدىڭ جەلتوقسانىندا ول اياعىنا وپەراتسيادان كەيىن مەديتسينالىق سەبەپتەرمەن ۋاقىتشا بوساتىلدى، سودان كەيىن ونىڭ جازاسى بىرنەشە رەت ۇزارتىلدى.
موحاممادي ۇكىمەتتىڭ قىسىمىنا قاراماستان نارازىلىقتارعا قاتىسۋىن جالعاستىردى. ءول تىپتى بۇرىن ءوزى ۇستالعان تەگەرانداعى اتىشۋلى ەۆين تۇرمەسىنىڭ الدىندا شەرۋ وتكىزدى. ەۆين تەمىرتورى ازاپتاۋمەن، تۇتقىندى كامەرادا جالعىز جانە مىڭداعان ساياسي تۇتقىنداردى نەگىزسىز ۇستاۋمەن تانىمال.
Amnesty International ۇيىمىنىڭ مالىمەتىنشە، موحاممادي قاماۋدا ازاپتالىپ، بىرنەشە رەت ينفاركت بولعان.
ەسكە سالا كەتەيىك، 31 جىلعا سوتتالىپ كەتكەن نارگيز موحاممادي 2023 -جىلى بەيبىتشىلىك سالاسىنداعى نوبەل سىيلىعىن الدى. ول ايەلدەر قۇقىعىن قورعاۋ جانە ءولىم جازاسىن الىپ تاستاۋدى جاقتاۋشىلاردىڭ ءبىرى.