يراندا نەمىستىڭ ءبىرقاتار ءىرى كومپانياسى جۇمىسىن جالعاستىرىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - كۇردەلى گەوساياسي جاعداي مەن يرانعا قارسى سانكتسيالارعا قاراماستان، نەمىستىڭ ون كومپانياسى ەلدە زاڭدى تۇردە جۇمىسىن جالعاستىرىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى Report.
ولاردىڭ قاتارىنا ونىمدەرى گۋمانيتارلىق سەبەپتەرمەن سانكسيالاردان بوساتىلعان حيميالىق، فارماتسيەۆتيكالىق جانە تۇتىنۋ تاۋارلارىن شىعاراتىن كومپانيالار كىرەدى. دەگەنمەن، قاقتىعىس ولاردى ءوز قىزمەتتەرىن قايتا قاراۋعا ءماجبۇر ەتۋى مۇمكىن. يراندا قالعان كومپانيالاردىڭ اراسىندا Persil ،Pril جانە Schauma برەندتەرىنە يەلىك ەتەتىن نەمىس حيميالىق ونىمدەردىڭ الپاۋىتى Henkel دە بار.
الايدا بۇل كومپانيانىڭ ءوزى يرانداعى ءوندىرىسى مەن ديستريبيۋتورلىق قىزمەتى، جۇمىسشىلار سانى مەن ودان تۇسكەن كىرىس تۋرالى مالىمەتتەردى جاريالاۋدان باس تارتتى.
- Henkel تاياۋ شىعىستاعى سوڭعى اسكەري قاقتىعىستاردى ۇلكەن الاڭداۋشىلىقپەن باقىلاپ وتىر. ونىڭ شيەلەنىسۋى ايماق تۇرعىندارىنىڭ قاۋىپسىزدىگىنە جانە جالپى حالىقارالىق قاۋىمداستىقتىڭ تۇراقتىلىعىنا ۇلكەن ءقاۋىپ توندىرەدى، - دەپ اتاپ ءوتتى كومپانيا ايماقتاعى وقيعالارعا تۇسىنىكتەمە بەرە وتىرىپ.
باسقا نەمىس كومپانيالارى دا يرانداعى قىزمەتى تۋرالى اقپاراتتى جاريا ەتپەۋدى ءجون كورەدى. مىسالى، BASF حيميالىق كومپانياسى يرانداعى ساتۋ كولەمىن نەمەسە جۇمىسشىلار سانىن جاريالاۋدان باس تارتتى. كومپانيا تەك يرانداعى بيزنەسىنىڭ اۋىل شارۋاشىلىعى، فارماتسەۆتيكا، ازىق-تۇلىك وڭدەۋ، مال ازىعى، تۇرمىستىق جانە جەكە كۇتىم ونىمدەرى سياقتى گۋمانيتارلىق سالالارمەن شەكتەلەتىنىن ايتتى.
2019 -جىلى ا ق ش-تىڭ يرانعا قارسى سانكسيالارىن كۇشەيتۋى گەرمانيانىڭ بۇل ەلمەن ساۋداسىنا ايتارلىقتاي اسەر ەتتى. 2019 -جىلى يرانعا ەكسپورت وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا شامامەن 44 پايىزعا تومەندەپ، 1,5 ميلليارد ەۋرونى قۇرادى.
ايتا كەتەيىك، ازەربايجان يرانعا گۋمانيتارلىق كومەك جىبەردى. كومەكتىڭ جالپى كولەمى شامامەن 30 توننا.