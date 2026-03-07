يراندا جوعارعى كوشباسشىنى سايلاۋ پروتسەسى باستالۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - يران بيلىگى الي حامەنەي قازا تاپقاننان كەيىن ەلدىڭ جاڭا جوعارعى كوشباسشىسىن سايلاۋ تەتىگىن تالقىلاۋدى باستادى. بۇل تۋرالى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى حابارلادى.
يراننىڭ ۋاقىتشا باسشىلىق كەڭەسى كەزەكتى وتىرىسىن وتكىزىپ، وندا ساراپشىلار اسسامبلەياسىنىڭ (اسسامبلەيا ەكسپەرتوۆ) وتىرىسىن ۇيىمداستىرۋ ماسەلەسى قارالدى. بۇل تۋرالى جۇما كۇنى يراننىڭ مەملەكەتتىك IRIB تەلەارناسى حابارلادى.
ۋاقىتشا كەڭەستىڭ قۇرامىنا پرەزيدەنت ماسۋد پەزەشكيان، سوت جۇيەسىنىڭ باسشىسى گولام حوسەين موحسەني ەدجەي جانە اياتوللا الي رەزا ارافي كىرەدى.
كەزدەسۋگە سونداي-اق ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك جوعارى كەڭەسىنىڭ حاتشىسى الي لاريدجاني قاتىسىپ، جالعاسىپ جاتقان قاقتىعىسقا بايلانىستى جاعدايدىڭ دامۋى جونىندە اقپارات بەردى.
مالىمدەمەگە سايكەس:
- وتىرىس بارىسىندا قارۋلى كۇشتەردى كۇشەيتۋ تۋرالى شەشىمدەر قابىلدانىپ، جالعاسىپ جاتقان قارسىلاسۋ جاعدايىندا ارمياعا قولداۋ ءبىلدىرىلدى، - دەلىنگەن.
كەڭەس مۇشەلەرى ساراپشىلار اسسامبلەياسىن شاقىرۋ جانە بولاشاق جوعارعى كوشباسشىنىڭ كانديداتۋراسىن ۇسىنۋ ءتارتىبىن دە تالقىلادى. الايدا وتىرىستىڭ ناقتى وتەتىن ۋاقىتى مەن داۋىس بەرۋدىڭ بەتپە- بەت نەمەسە قاشىقتان وتەتىنى ازىرگە انىقتالعان جوق.
سونىمەن قاتار يران ۇكىمەتىنە كەڭەس قابىلداعان شەشىمدەردى جۇزەگە اسىرۋ تاپسىرىلدى. بۇل شەشىمدەر ەلدىڭ نەگىزگى قاجەتتىلىكتەرىن قامتاماسىز ەتۋگە، سونىڭ ىشىندە ازىق-تۇلىك پەن ءدارى- دارمەك جەتكىزىلىمىن ۇيىمداستىرۋعا باعىتتالعان.
ساراپشىلار اسسامبلەياسى — يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ جاڭا جوعارعى كوشباسشىسىن سايلايتىن كەڭەسشى ورگان. ونىڭ قۇرامىنا حالىق سەگىز جىل مەرزىمگە سايلايتىن 88 يسلام زاڭگەرى مەن ءدىنتانۋشىسى كىرەدى. يران كونستيتۋتسياسىنىڭ 111-بابىنا سايكەس، الدىڭعى كوشباسشى قايتىس بولعان، قىزمەتىنەن كەتكەن نەمەسە قىزمەتىنەن شەتتەتىلگەن جاعدايدا اسسامبلەيا قىسقا مەرزىم ىشىندە جاڭا جوعارعى كوشباسشىنى سايلاۋعا مىندەتتى.
جاڭا كوشباسشى سايلانعانعا دەيىن جوعارعى بيلىكتىڭ مىندەتتەرىن ۋاقىتشا ءۇش ادامنان تۇراتىن كەڭەس اتقارادى. ونىڭ قۇرامىنا پرەزيدەنت، سوت بيلىگىنىڭ باسشىسى جانە كونستيتۋتسيانى قورعاۋ كەڭەسى تاعايىندايتىن ءدىن وكىلى كىرەدى.
New York Times باسىلىمىنىڭ يراندىق شەنەۋنىكتەرگە سىلتەمە جاساپ حابارلاۋىنشا، قاۋىپسىزدىك ماسەلەلەرىنە بايلانىستى جاڭا مۇراگەردى جاريالاۋ كەيىنگە قالدىرىلۋى مۇمكىن. ىقتيمال كانديداتتاردىڭ ءبىرى رەتىندە قازا تاپقان جوعارعى كوشباسشىنىڭ ەكىنشى ۇلى — مودجتابا حامەنەي اتالادى.
ال ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ بەيسەنبى كۇنى يراننىڭ جاڭا باسشىلىعىن قالىپتاستىرۋ پروتسەسىنە قاتىسقىسى كەلەتىنىن مالىمدەدى. Axios باسىلىمىنا بەرگەن سۇحباتىندا ول بيلىكتىڭ الي حامەنەي ۇلىنا بەرىلۋ نۇسقاسىن قولدامايتىنىن ايتتى.
- ولار ۋاقىتتى بوسقا وتكىزىپ جاتىر. حامەنەي ۇلى — ءالسىز تۇلعا. مەن بۇل تاعايىنداۋعا قاتىسۋىم كەرەك، - دەدى ترامپ.
بۇعان دەيىن ترامپتىڭ يراننىڭ جاڭا كوشباسشىسىن تاعايىنداۋ پروتسەسىنە جەكە ىقپال ەتكىسى كەلەتىنى حابارلانعان بولاتىن.