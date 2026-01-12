يراندا ءۇش كۇندىك ازا تۇتۋ جاريالاندى
استانا. KAZINFORM - قۇقىق قورعاۋشىلاردىڭ مالىمەتىنشە، يرانداعى ۇكىمەتكە قارسى نارازىلىق اكسيالارى بارىسىندا قازا تاپقاندار سانى 500 ادامنان استى، دەپ حابارلايدى Sky News. ەلدە ءۇش كۇندىك ازا تۇتۋ جاريالاندى.
يران پرەزيدەنتى ماسۋد پەزەشكيان ازا تۇتۋ شارالارىنا قوسىلاتىنىن مالىمدەپ، ەل ازاماتتارىن 12-قاڭتار كۇنى وتەتىن ۇلتتىق مارشقا قاتىسۋعا شاقىردى.
قازا تاپقانداردىڭ قاتارىندا 490 نارازىلىق ءبىلدىرۋشى جانە يراننىڭ قاۋىپسىزدىك قۇرىلىمدارىنىڭ 48 قىزمەتكەرى بار. Human Rights Activists News Agency (HRANA) دەرەكتەرىنە سايكەس، ەلدە شامامەن 10 مىڭ ادام قاماۋعا الىنعان. يران بيلىگى ازىرگە ادام شىعىنىنا قاتىستى رەسمي مالىمەت جاريالاعان جوق.
نارازىلىق اكسيالارى يراننىڭ بارلىق پروۆينتسيالارىنداعى 186 قالا مەن ەلدى مەكەنگە تارادى. زورلىق-زومبىلىقتىڭ كۇشەيۋى مەن ادام شىعىنىنىڭ ارتۋىنا بايلانىستى يران ۇكىمەتى ۇلتتىق قارسىلىق بارىسىندا قازا تاپقانداردى ەسكە الۋ ماقساتىندا ءۇش كۇندىك ازا تۇتۋ جاريالادى.
وسى ۋاقىتتا يرانداعى جاعدايدىڭ ۋشىعۋىنا بايلانىستى حالىقارالىق ويىنشىلاردىڭ ىقتيمال ارالاسۋ شارالارى دا تالقىلانىپ جاتىر. ا ق ش مەملەكەتتىك حاتشىسى ماركو رۋبيو مەن يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى بينيامين نەتانياحۋ نارازىلىقتارعا جاۋاپ رەتىندە ا ق ش-تىڭ قانداي قادامدار جاساۋى مۇمكىن ەكەنى جونىندە كەڭەس وتكىزدى.
ەسكە سالا كەتسەك، ا ق ش-تا ورنالاسقان ادام قۇقىقتارىن قورعاۋ بەلسەندىلەرىنىڭ جاڭالىقتار اگەنتتىگى (HRANA) يرانداعى نارازىلىق اكسيالارى كەزىندە قازا تاپقاندار سانى 544 ادامعا جەتكەنىن حابارلادى.