يراندا بالا تۋۋ كورسەتكىشى تومەندەپ بارادى
استانا. قازاقپارات - 1990-2010-جىلدار ارالىعىندا يران حالقىنىڭ ءوسۋ قارقىنىن باسەڭدەتۋ ماقساتىندا حالىق سانىنىڭ وسىمىنە باعىتتالعان ساياسات جۇرگىزدى، دەپ حابارلايدى انادولى.
الايدا يراندا قابىلدانعان «وتباسى مەن جاستاردى قورعاۋ تۋرالى زاڭعا» قاراماستان، ەلدە تۋۋ دەڭگەيى تومەندەپ بارادى.
«شارك» گازەتىنىڭ حالىق جانە ازاماتتىق ىستەر باسقارماسى مەن يراننىڭ ستاتيستيكا ورتالىعىنىڭ دەرەكتەرى نەگىزىندە دايىنداعان مالىمەتىنە سايكەس، 2021-جىلى يراندا 1 ميلليون 114 مىڭ ءسابي دۇنيەگە كەلگەن. ال 2024-جىلى بۇل كورسەتكىش 12 پايىزعا تومەندەپ، 979 مىڭ 928 بالا دۇنيەگە كەلگەن. 2025-جىلى تۋۋ سانى الدىڭعى جىلمەن سالىستىرعاندا تاعى 7 پايىزعا قىسقارىپ، شامامەن 911 مىڭ بولادى دەپ بولجانىپ وتىر.
يران ۇلتتىق حالىقتى باسقارۋ اگەنتتىگىنىڭ باس حاتشىسى مەرزيە ۆاحيد دەستدجەردي «شارك» گازەتىنە بەرگەن سۇحباتىندا تۋۋ كورسەتكىشىنىڭ تومەندەۋىنە قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ەلدەگى جاستار وزدەرى بەتپە- بەت كەلىپ وتىرعان قيىندىقتارعا بايلانىستى بالا ءسۇيۋ ماسەلەسىنە اسا ساقتىقپەن قارايدى. دەستدجەردي «وتباسى مەن جاستاردى قورعاۋ تۋرالى زاڭنىڭ» قابىلدانۋىنا قاراماستان، تۋۋ دەڭگەيىنىڭ تومەندەۋ ءۇردىسى جالعاسىپ جاتقانىن، ال اتا-انالار ءۇشىن بالا دۇنيەگە اكەلۋ بارعان سايىن كۇردەلى شەشىمگە اينالىپ وتىرعانىن اتاپ ءوتتى.
يراننىڭ ىشكى ىستەر ءمينيسترى يسكەندەر مۋميني دە يران حالقىنىڭ سانى 75 جىلدان كەيىن 40 ميلليون ادامنان تومەندەۋى مۇمكىن ەكەنىن مالىمدەدى.
ايتا كەتەيىك، تۋۋ كورسەتكىشىن ارتتىرۋدى كوزدەيتىن «وتباسى مەن جاستاردى قورعاۋ تۋرالى زاڭ» يران پارلامەنتى تاراپىنان 2021-جىلعى 16-قازاندا قابىلدانىپ، كونستيتۋتسيانى قورعاۋ كەڭەسى بەكىتكەننەن كەيىن 2021-جىلعى 15-قاراشادا كۇشىنە ەندى.
1990-2010-جىلدارى يران حالىق سانىنىڭ تىم جىلدام ءوسۋىن تەجەۋ ءۇشىن باقىلاۋلى دەموگرافيالىق ساياسات جۇرگىزدى.
الايدا 2012-جىلى يراننىڭ رۋحاني كوشباسشىسى ءالي حامەنەينىڭ نۇسقاۋىمەن بۇل ساياساتتان باس تارتىلىپ، ەل حالقىنىڭ سانىن 150-200 ميلليون ادامعا دەيىن ارتتىرۋ باعىتى جاريالاندى.
ايتا كەتەلىك يراندا كەدەيلىك ۋشىعىپ باراتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.