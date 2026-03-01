يراندا اياتوللا حامەنەيدىڭ قازاسى راستالدى: ەلدە ازا تۇتۋ جاريالاندى
استانا. KAZINFORM - يراننىڭ مەملەكەتتىك اقپارات اگەنتتىگى IRNA ەلدىڭ جوعارعى كوشباسشىسى اياتوللا ءالي حامەنەي قازا تاپقانىن حابارلادى.
- يسلام ريەۆوليۋتسياسىنىڭ ۇلى جەتەكشىسى، مارتەبەلى اياتوللا حامەنەي سەنبى، 28-اقپان كۇنى تاڭەرتەڭ جاسالعان شابۋىل سالدارىنان شەيىت بولدى، - دەلىنگەن مەملەكەتتىك ب ا ق تاراتقان حابارلامادا.
يران ۇكىمەتى اياتوللا حامەنەي قايتىس بولۋىنا بايلانىستى ەلدە 40 كۇندىك جالپىۇلتتىق ازا جاريالاپ، جەتى كۇندى مەملەكەتتىك دەمالىس كۇنى دەپ بەلگىلەدى.
بۇعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ Truth Social الەۋمەتتىك جەلىسىندەگى پاراقشاسىندا يراننىڭ جوعارعى كوشباسشىسى ءالي حامەنەي قازا تاپقانىن مالىمدەگەن ەدى.
وعان دەيىن دە يزرايل شەنەۋنىكتەرىنە سىلتەمە جاساي وتىرىپ، يراننىڭ جوعارعى كوشباسشىسى جويىلعانى تۋرالى اقپاراتتار تاراعان بولاتىن.
سەنبى كۇنگى يرانعا جاسالعان شابۋىلدار سالدارىنان 201 ادام قازا تاپقانى حابارلاندى.