يراندا 6 ەلدىڭ وكىلى اۋعانستانداعى جاعدايدى تالقىلايدى
استانا. KAZINFORM - كەلەسى اپتادا يراندا پاكىستان، قىتاي جانە رەسەي سياقتى التى ەلدىڭ وكىلدەرىمەن كەزدەسۋ ءوتىپ، تاراپتار اۋعانستانداعى جاعدايدى تالقىلايدى.
Report اگەنتتىگىنىڭ مالىمەتىنشە، بۇل تۋرالى يران سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلى ەسمايل باگاي مالىمدەگەن.
- يران يسلام رەسپۋبليكاسى كورشىلەس ەلدەردەگى قاۋىپسىزدىك پەن تۇراقتىلىققا اسا ءمان بەرەدى جانە وسىعان بايلانىستى ايماق ەلدەرى اراسىنداعى شيەلەنىستى ازايتۋ جانە ولاردىڭ اراسىنداعى ءوزارا تۇسىنىستىكتى نىعايتۋ ءۇشىن بار كۇش-جىگەرىن سالادى، - دەدى ول.
باگايدىڭ ايتۋىنشا، بۇل كەزدەسۋ كەلەسى اپتادا پاكىستان، تاجىكستان، وزبەكستان، تۇركىمەنستان، قىتاي جانە رەسەيدىڭ اۋعانستان ىستەرى جونىندەگى ارنايى وكىلدەرىنىڭ قاتىسۋىمەن تەگەراندا وتەدى.
وسىعان دەيىن قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ اۋعانستان جونىندەگى ارنايى وكىلى كابۋلعا جۇمىس ساپارىمەن بارعانى تۋرالى جازدىق. ارنايى وكىل ەركىن تۇقىموۆتىڭ ساپارى 14-جەلتوقسانعا دەيىن جالعاسادى.