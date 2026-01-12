يرانعا قاتىستى ەڭ قاتاڭ نۇسقالاردى قاراستىرىپ جاتىرمىز - ترامپ
استانا. KAZINFORM - يرانداعى وقيعالار توڭىرەگىندەگى جاعداي ۆاشينگتوننىڭ ءجىتى باقىلاۋىندا، دەپ حابارلايدى kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ نارازىلىق بىلدىرۋشىلەر قازاسى تۋرالى حابارلامالارعا بايلانىستى ا ق ش اسكەري كۇشتەرى يرانعا قارسى ارەكەتتىڭ «ەڭ قاتاڭ نۇسقالارىن» قاراستىرىپ جاتقانىن مالىمدەدى.
جەكسەنبى كۇنى Air Force One بورتىندا تىلشىلەرگە بەرگەن سۇحباتىندا ترامپ يران بيلىگى بەلگىلەنگەن قىزىل سىزىقتان «اسا باستاعانىن» اتاپ ءوتتى.
- ولار ودان وتە باستاعان سياقتى. قازا تاپقان ادامدار بار جانە بۇل بولماۋى كەرەك ەدى... ولار زورلىق-زومبىلىق ارقىلى بيلىك ەتىپ وتىر، - دەدى ا ق ش پرەزيدەنتى.
ول جاعدايعا «وتە بايىپتى» قارايتىنىن جانە شەشىم جاقىن ارادا قابىلدانۋى مۇمكىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- اسكەري كۇشتەر بۇل ماسەلەمەن اينالىسىپ جاتىر جانە ءبىز وتە قاتاڭ نۇسقالاردى قاراستىرىپ جاتىرمىز. ءبىز شەشىم قابىلدايمىز، - دەگەن ترامپ وقيعالار تۋرالى ساعات سايىن جاڭالىق الىپ وتىراتىنىن قوسا ايتتى.
اق ءۇي باسشىسى سونىمەن قاتار يراننىڭ ا ق ش- قا يادرولىق كەلىسسوزدەردىڭ جاڭا كەزەڭىن وتكىزۋ تۋرالى ۇسىنىسپەن جۇگىنگەنىن مالىمدەدى.
- كەزدەسۋگە دايىندىق ءجۇرىپ جاتىر... ولار كەلىسسوز جۇرگىزگىسى كەلەدى. ءبىراق ءبىز كەزدەسۋگە دەيىن ارەكەت ەتۋىمىز كەرەك بولۋى مۇمكىن، - دەدى ول.
سونىمەن قاتار، Reuters اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، ترامپ جاعدايدى نەگىزگى كەڭەسشىلەرمەن تالقىلاۋدى جوسپارلاپ وتىر، ال ۆاشينگتون ديپلوماتيالىق قادامداردان باستاپ اسكەري قادامدارعا دەيىنگى اۋقىمدى شارالاردى قاراستىرىپ جاتىر.
بۇعان دەيىن يران پارلامەنتىنىڭ سپيكەرى موحامماد باگەر گاليباف ا ق ش- تىڭ «قاتەلەسپەۋىن» ەسكەرتىپ، ەگەر يرانعا شابۋىل جاسالسا، باسىپ الىنعان اۋماقتار، سونداي-اق بارلىق ا ق ش بازالارى مەن كەمەلەرى زاڭدى نىساناعا اينالاتىنىن مالىمدەگەن بولاتىن.
امەريكالىق HRANA ادام قۇقىقتارى ۇيىمىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، يرانداعى نارازىلىق اكسيالارى كەزىندە 490 دەمونسترانت پەن 48 قاۋىپسىزدىك قىزمەتكەرى قازا تاۋىپ، 10600 دەن استام ادام ۇستالدى.
يران شەنەۋنىكتەرى بۇل ساندارعا قاتىستى تۇسىنىك بەرگەن جوق نەمەسە وزدەرىنىڭ قازا تاپقاندار سانىن جاريالامادى.
بۇعان دەيىن يران دۇيسەنبىدە نارازىلىق اكسيالارى كەزىندە قازا تاپقاندار ءۇشىن ءۇش كۇندىك ۇلتتىق ازا تۇتۋ جاريالاعانىن حابارلانعان بولاتىن.