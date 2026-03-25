13:07, 25 - ناۋرىز 2026 | GMT +5
يرانعا قارسى وپەراتسيا: وسى ۋاقىتقا دەيىن امەريكانىڭ قانشا اسكەري قىزمەتكەرى جارالاندى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پەن يزرايلدىڭ يرانعا قارسى وپەراتسياسى كەزىندە شامامەن 290 امەريكالىق اسكەري قىزمەتكەر جارالاندى، دەپ حابارلايدى ت ا س س.
ا ق ش ورتالىق قولباسشىلىعى وكىلىنىڭ ايتۋىنشا، قاقتىعىس كەزىندە جاراقات العان 290 ساربازدىڭ 255 ى قىزمەتكە ورالعان، ال 10 امەريكالىق اسكەري قىزمەتكەر اۋىر جارالانعان. بۇعان دەيىن ۇرىستا 200 ادام جارالانىپ، 13 ادام قازا تاپقانى حابارلانعان بولاتىن.
وسى اپتانىڭ باسىندا يران قارۋلى كۇشتەرى حاتام ال-انبيا ورتالىق قولباسشىلىعىنىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى ەبراحيم زولفاگاري ا ق ش اسكەرى يرانعا قارسى اگرەسسيا كەزىندە قازا بولعاندار مەن جارالانعانداردىڭ ناقتى سانىن جاسىرىپ وتىرعانىن ايتتى.