يرانعا قارسى وپەراتسيا جاقىن ارادا اياقتالادى، ءبىراق وسى اپتادا ەمەس - ترامپ
استانا. KAZINFORM - امەريكا پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ا ق ش پەن يزرايلدىڭ يرانعا قارسى وپەراتسياسى جاقىن ارادا اياقتالاتىنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Report.
ول بۇل تۋرالى اق ۇيدە جۋرناليستەردىڭ سۇراقتارىنا جاۋاپ بەرۋ بارىسىندا ايتتى.
- مەن ولاي ويلامايمىن. ءبىراق بۇل جاقىن ارادا اياقتالادى، - دەپ اتاپ ءوتتى امەريكاندىق كوشباسشى وسى اپتادا يرانعا قارسى اسكەري ناۋقاننىڭ اياقتالۋى مۇمكىن دەگەن پىكىرگە.
ەسكە سالا كەتەيىك، 28 - اقپاندا ا ق ش پەن يزرايل يرانعا قارسى اسكەري وپەراتسيا باستادى. يراننىڭ ءىرى قالالارى، سونىڭ ىشىندە تەگەران دا سوققىعا جىعىلدى. سونىمەن بىرگە ا ق ش يران حالقىن ءوز ۇكىمەتىنە قارسى كوتەرىلىپ، بيلىكتى باسىپ الۋعا اشىق تۇردە شاقىردى. سوققىلاردان يراننىڭ رۋحاني كوسەمى اياتوللا ءالي حامەنەي مەن يسلام رەسپۋبليكاسى باسشىلىعىنداعى تاعى بىرنەشە ماڭىزدى تۇلعالار قازا تاپتى. يران باحرەين، يوردانيا، كاتار، كۋۆەيت، ب ا ءا جانە ساۋد ارابياسىنداعى يزرايل مەن ا ق ش نىساندارىنا قارسى جاۋاپ وپەراتسيالارىن باستادى.