ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    19:44, 03 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    يرانعا جاسالعان شابۋىلداردان شامامەن 800 ادام قازا تاپتى

    استانا. KAZINFORM - قىزىل جارتى اي ۇيىمىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، ا ق ش پەن يزرايلدىڭ يرانعا جاساعان اۋە شابۋىلدارىنان كەم دەگەندە 787 ادام قازا تاپتى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگى.

    Фото: Report.az

    اتالعان ۇيىم بۇل ساندار «ارنايى توپتاردىڭ دالالىق ەسەپتەرىنە» نەگىزدەلگەنىن حابارلايدى.

    - يراننىڭ 300 دەن استام ايماعىنىڭ 153 ىندەگى 504 نىسانعا شابۋىل جاسالدى. 3600 دەن استام فەلدشەر ىزدەۋ-قۇتقارۋ جانە ەۆاكۋاتسيالاۋ وپەراتسيالارىنا قاتىسىپ، جارالانعاندارعا مەديتسينالىق كومەك كورسەتتى، - دەلىنگەن قىزىل جارتى اي ۇيىمىنىڭ مالىمدەمەسىندە.

    ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ا ق ش- تىڭ ورتالىق قولباسشىلىعى (CENTCOM) «ەپيكالىق قاھار» وپەراتسياسىنىڭ العاشقى 24 ساعاتىندا يراننىڭ 1000 نان استام نىسانى جويىلعانىن حابارلاعان بولاتىن.

    سونداي-اق سەنبى كۇنى يرانعا جاسالعان شابۋىلداردان 201 ادام قازا تاپتى.

