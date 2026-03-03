يرانعا جاسالعان شابۋىلداردان شامامەن 800 ادام قازا تاپتى
استانا. KAZINFORM - قىزىل جارتى اي ۇيىمىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، ا ق ش پەن يزرايلدىڭ يرانعا جاساعان اۋە شابۋىلدارىنان كەم دەگەندە 787 ادام قازا تاپتى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگى.
اتالعان ۇيىم بۇل ساندار «ارنايى توپتاردىڭ دالالىق ەسەپتەرىنە» نەگىزدەلگەنىن حابارلايدى.
- يراننىڭ 300 دەن استام ايماعىنىڭ 153 ىندەگى 504 نىسانعا شابۋىل جاسالدى. 3600 دەن استام فەلدشەر ىزدەۋ-قۇتقارۋ جانە ەۆاكۋاتسيالاۋ وپەراتسيالارىنا قاتىسىپ، جارالانعاندارعا مەديتسينالىق كومەك كورسەتتى، - دەلىنگەن قىزىل جارتى اي ۇيىمىنىڭ مالىمدەمەسىندە.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ا ق ش- تىڭ ورتالىق قولباسشىلىعى (CENTCOM) «ەپيكالىق قاھار» وپەراتسياسىنىڭ العاشقى 24 ساعاتىندا يراننىڭ 1000 نان استام نىسانى جويىلعانىن حابارلاعان بولاتىن.
سونداي-اق سەنبى كۇنى يرانعا جاسالعان شابۋىلداردان 201 ادام قازا تاپتى.