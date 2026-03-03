يرانعا جاسالاتىن ەڭ اۋىر سوققىلار ءالى الدا - ماركو رۋبيو
استانا. KAZINFORM - ا ق ش-تىڭ مەملەكەتتىك حاتشىسى ماركو رۋبيو يراندى امەريكالىق اسكەريلەردىڭ بۇدان دا قاتاڭ سوققىلارى كۇتىپ تۇرعانىن ەسكەرتتى. بۇل تۋرالى BBC جازدى.
«مەن ءبىزدىڭ تاكتيكالىق ارەكەتتەرىمىزدىڭ بارلىق بۇگە-شىگەسىنە شەيىن اشپايمىن، ءبىراق ەڭ اۋىر سوققىلاردى امەريكالىق اسكەريلەر ەندى جاسايدى. كەلەسى كەزەڭ يران ءۇشىن قازىرگى جاعدايدان دا اۋىر بولادى»، دەدى رۋبيو.
ول سونداي-اق يرانداعى وپەراتسيا قاجەت بولعانشا جالعاساتىنىن ايتتى.
«ءبىزدىڭ ماقساتتارىمىز بار. ءبىز بۇل ارەكەتتەردى سول ماقساتتارعا جەتكەنگە دەيىن جالعاستىرامىز»، دەپ مالىمدەدى مەملەكەتتىك دەپارتامەنت باسشىسى.
«بۇل وپەراتسيانىڭ ماقساتى - ولاردىڭ بالليستيكالىق زىمىران سالاسىنداعى الەۋەتىن جويۋ جانە ونى قايتا قالپىنا كەلتىرە الماۋىن قامتاماسىز ەتۋ»، دەپ اتاپ ءوتتى رۋبيو.
ايتا كەتەيىك، پەنتاگون يرانعا جاسالعان سوققى تۋرالى العاش رەت مالىمدەمە جاسادى. ال ترامپ اسكەري وپەراتسيا قاجەت بولعانشا جالعاساتىنىن جاريا ەتتى.