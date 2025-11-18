يران يزرايلمەن قاقتىعىسقا دايىن ەكەنىن مالىمدەدى
استانا. KAZINFORM - مۇنداي مالىمدەمە 12 كۇندىك سوعىس ناتيجەسى مەن قازىرگى ايماقتىق جاعدايدى تالداۋ اياسىندا ايتىلدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
يران رەۆوليۋتسيالىق گۆارديا كورپۋسىنىڭ (IRGC) وكىلى بريگادا گەنەرالى ءالي موحامماد نايني دۇيسەنبى كۇنى يراننىڭ وسى جىلدىڭ ماۋسىم ايىنداعى يزرايلمەن اراداعى قاقتىعىستان دا كۇردەلى قاقتىعىسقا دايىن ەكەنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى يراننىڭ Mehr News اگەنتتىگى.
گەنەرالدىڭ ايتۋىنشا، سوعىس قيمىلدارىنىڭ دەرەۋ قايتا باستالۋ ىقتيمالدىعى تومەن. نايني يراننىڭ زىمىراندىق مۇمكىندىگى بار ەكەنىن جانە جوعارى دايىندىقتا ەكەنىن، ال «جاۋ جاڭا سوعىسقا دايىن ەمەس» ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
گەنەرال ماۋسىمداعى قاقتىعىستىڭ العاشقى ساعاتتارى تۋرالى ءوز كوزقاراسىن ءبىلدىردى. وندا يراننىڭ بىرنەشە جوعارى لاۋازىمدى قولباسشىسى قازا تاپتى.
ول 2024-جىلدىڭ اقپان ايىنان باستاپ تەگەران ءسوزسىز سوعىس بولادى دەپ ەسەپتەپ كەلگەنىن جانە قولباسشىلىق قارۋ-جاراعىنىڭ، تاكتيكاسىنىڭ جانە تەحنيكالىق دايىندىعىنىڭ جاعدايىن ۇنەمى باعالاپ وتىرعانىن اتاپ ءوتتى.
- بىرنەشە كومانديرىمىزدىڭ قازاسىنا اكەلگەن شابۋىلدان كەيىن باسقارۋ سيكلى تەز قالپىنا كەلتىرىلدى، ال يران كۇشتەرى ءبىر ساعاتتان از ۋاقىت ىشىندە تولىق جۇمىلدىرىلدى، - دەپ اتاپ ءوتتى نايني.
ونىڭ ايتۋىنشا، 12 كۇندىك قاقتىعىس كيبەر وپەراتسيالار، اقپاراتتىق سوعىس جانە كوگنيتيۆتىك سوعىس ەلەمەنتتەرى ماڭىزدى ءرول اتقارعان زاماناۋي گيبريدتى سوعىس رەتىندە سيپاتتالدى. ول يران قولباسشىلىعى بولاشاق قاۋىپتەر ايماقتان تىس جەرلەردەن كەلەتىنىن باعالايتىنىن، بۇل قورعانىس مۇمكىندىكتەرىن ۇزدىكسىز نىعايتۋدى جانە تەحنولوگيالىق شەشىمدەردى ازىرلەۋدى تالاپ ەتەتىنىن قوسا ايتتى.
ۇرىس بارىسى تۋرالى ايتا وتىرىپ، نايني ماۋسىم ايىنداعى قاقتىعىس زىمىران تەحنولوگياسى مەن اۋە قۇرالدارىن پايدالانۋعا نەگىزدەلگەنىن اتاپ ءوتتى. مىسال رەتىندە ول جەكە قۇرامنىڭ وزگەرۋىنە جانە 12 ساعاتتىق كىدىرىسكە قاراماستان، تولىق دايىندىققا كەلتىرىلگەن جانە «تاريحي زىمىران وپەراتسياسىن» جۇرگىزگەن اەروعارىش بولىمشەلەرىنىڭ ارەكەتتەرىن كەلتىردى.
قايتالاناتىن قاقتىعىستىڭ بولاشاعىن باعالاي وتىرىپ، گەنەرال يران قاۋىپتەرگە الاڭدامايتىنىن مالىمدەدى.
- قارۋلى كۇشتەردىڭ بارلىق ءتۇرى ءوز كۇشىن نىعايتۋدى جانە جاڭا شەشىمدەر ەنگىزۋدى جالعاستىرىپ جاتىر، - دەدى ول.
نايني جاڭا شابۋىل بولعان جاعدايدا يراننىڭ «نەعۇرلىم شەشۋشى جانە وكىنىشتى جاۋاپ» بەرۋگە دايىن ەكەنىن جانە «نەعۇرلىم كۇردەلى سوعىس» جۇرگىزۋگە مۇمكىندىگى بار ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
ايتا كەتەيىك، 2025-جىلدىڭ 13-24-ماۋسىمى ارالىعىندا يزرايل مەن يران ون ەكى كۇندىك سوعىس رەتىندە بەلگىلى بولعان اۋقىمدى اۋە جانە زىمىران قاقتىعىسىنا قاتىستى. قاقتىعىس كەزىندە يزرايل يراننىڭ يادرولىق جانە اسكەري زىمىران نىساندارىنا جاپپاي شابۋىل جاسادى. يران يزرايلگە 550 دەن استام بالليستيكالىق زىمىران مەن 100 دەن استام درون ۇشىرۋ ارقىلى جاۋاپ قايتاردى.
ا ق ش يراننىڭ كەيبىر شابۋىلدارىن توقتاتىپ، يراننىڭ ءۇش يادرولىق نىسانىنا اۋە شابۋىلىن جاسادى. يران قاتارداعى ا ق ش- تىڭ ءال-ۋدەيد اسكەري بازاسىنا زىمىران سوققىسىمەن جاۋاپ بەردى، سودان كەيىن امەريكانىڭ قىسىمىمەن اتىستى توقتاتۋ تۋرالى كەلىسىمگە قول جەتكىزىلدى.
بۇعان دەيىن يراننىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى ەلدىڭ يادرولىق نىساندارى استىندا 400 ك گ بايىتىلعان ۋران قالعانىنا قاراماستان، ۋراندى بايىتپايتىنىن مالىمدەگەن بولاتىن.