يران يزرايلدىڭ وڭتۇستىگىندەگى قالالارعا قايتا سوققى جاسادى
استانا. KAZINFORM - يران يزرايلدىڭ وڭتۇستىگىندەگى اراد جانە ديمونا قالالارىنا كەزەكتى جاۋاپ سوققىلارىن جاسادى، دەپ حابارلايدى Anadolu.
يزرايل ارمياسىنىڭ مالىمەتىنشە، يران اۋماعىنان ۇشىرىلعان زىمىرانداردى ۇستاپ قالۋ ءۇشىن اۋە شابۋىلىنا قارسى قورعانىس جۇيەلەرى ىسكە قوسىلعان.
قاۋىپ تونگەن ايماقتارداعى تۇرعىنداردىڭ ۇيالى تەلەفوندارىنا ەسكەرتۋ حابارلامالارى جىبەرىلىپ، ارنايى نۇسقاۋ بەرىلگەنگە دەيىن پانالاۋ ورىندارىندا بولۋ ۇسىنىلدى.
Yedioth باسىلىمىنىڭ جازۋىنشا، اۋە دابىلى ديمونا، اراد جانە نەگيەۆ ءشولى ورنالاسقان يزرايلدىڭ وڭتۇستىك وڭىرىندە قوسىلعان.
الدىن الا مالىمەت بويىنشا، وڭتۇستىك باعىتقا ۇشىرىلعان زىمىرانداردىڭ باسىم بولىگى اۋە قورعانىس جۇيەلەرى ارقىلى جويىلعان.
«ماگەن داۆيد ادوم» جەدەل جاردەم قىزمەتى قازىرگى دەرەككە سايكەس، سوڭعى شابۋىلدان قازا تاپقاندار مەن زارداپ شەككەندەر جوق ەكەنىن مالىمدەدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، 21-ناۋرىز كۇنى يراننىڭ جاۋاپ سوققىسى كەزىندە اراد پەن ديمونا قالالارىندا زىمىرانداردىڭ تىكەلەي تۇسكەنى حابارلانعان. سول كەزدە ارادتا 84 ادام جاراقات الىپ، ديمونادا ونداعان ادام زارداپ شەككەن. يزرايل اسكەرى ەكى زىمىراننىڭ ۇستالىپ قالماۋىن «ءبىر-بىرىنە قاتىسى جوق تەحنيكالىق اقاۋلارمەن» تۇسىندىرگەن.
بۇعان دەيىن يزرايل يران مەن ليۆان اۋماعىنا سوققىلاردى جالعاستىراتىنىن مالىمدەگەن.