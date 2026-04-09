يران يزرايلدىڭ ليۆانعا جاساعان سوققىلارىنان سوڭ ورمۋز بۇعازىن قايتا جاپتى
استانا. KAZINFORM - يزرايلدىڭ ليۆانداعى «حەزبوللا» ۇيىمىنا قارسى اۋقىمدى اۋە سوققىلارىنان كەيىن، تەگەران ۆاشينگتونمەن جاسالعان كەلىسىمگە قاراماستان ورمۋز بۇعازىن قايتا جاپتى. بۇل تۋرالى مەملەكەتتىك باق حابارلادى، دەپ حابارلايدى Euronews.
ب ا ق مالىمەتىنشە، بۇعازدىڭ جابىلۋى تەگەران مەن ۆاشينگتون اراسىنداعى ەكى اپتالىق ءبىتىم كۇشىنە ەنگەن كۇنى ورىن العان. اتالعان كەلىسىم ءبىر ايدان استام ۋاقىتقا سوزىلعان قاقتىعىستاردى توقتاتۋعا باعىتتالعان ەدى.
يراننىڭ يسلام ريەۆوليۋتسياسى ساقشىلارى كورپۋسىمەن (ك س ي ر) بايلانىستى Fars اگەنتتىگى سارسەنبى كۇنى بۇعان دەيىن ەكى مۇناي تانكەرى يراننىڭ رۇقساتىمەن بۇعاز ارقىلى وتكەنىن، الايدا كەيىننەن كەمە قوزعالىسى تولىق توقتاتىلعانىن مالىمدەدى.
ءبىتىم شارتتارىنىڭ نەگىزگى تارماقتارىنىڭ ءبىرى - يراننىڭ ورمۋز بۇعازى ارقىلى كەمە قاتىناسىن قايتا جانداندىرۋعا كەلىسىم بەرۋى بولعان. بۇل شەشىم الەمدىك نارىقتا مۇناي مەن گاز جەتكىزىلىمىندەگى ىركىلىستەردى ازايتىپ، باعانىڭ تۇراقتانۋىنا ىقپال ەتۋى ءتيىس ەدى.
ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ پەن يزرايل پرەمەر- ءمينيسترى بينيامين نەتانياحۋ ءبىتىم كەلىسىمى ليۆاندى قامتىمايتىنىن مالىمدەدى. الايدا كەلىسسوزدەرگە دەلدال بولعان پاكىستان بۇل مالىمدەمەنى جوققا شىعاردى.
ليۆاننىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى يزرايلدىڭ اۋە سوققىلارى سالدارىنان كەمىندە 112 ادامنىڭ قازا تاۋىپ، 837 ادامنىڭ جارالانعانىن حابارلادى.
«يزرايل اسكەري كۇشتەرىنىڭ ليۆاننىڭ كوپتەگەن اۋداندارىنا، ونىڭ ىشىندە استاناسى بەيرۋتقا جاساعان اۋە سوققىلارى 112 ادامنىڭ قازا تابۋىنا جانە 837 ادامنىڭ جاراقات الۋىنا اكەلدى»، - دەلىنگەن ۆەدومستۆو مالىمدەمەسىندە.
يزرايل اسكەري كۇشتەرى بۇل وپەراتسيانى قازىرگى سوعىس اياسىنداعى ەڭ ءىرى ۇيلەستىرىلگەن سوققى دەپ اتادى. ولاردىڭ مالىمەتىنشە، نەبارى 10 مينۋت ىشىندە بەيرۋتتا، ليۆاننىڭ وڭتۇستىگىندە جانە بەكاا اڭعارىنىڭ شىعىس بولىگىندە «حەزبوللا» ۇيىمىنىڭ 100 دەن استام نىسانىنا سوققى جاسالعان.
اسكەريلەردىڭ ايتۋىنشا، شابۋىلدار زىمىران ۇشىرۋ قوندىرعىلارىنا، باسقارۋ ورتالىقتارىنا جانە بارلاۋ ينفراقۇرىلىمىنا باعىتتالعان. سونىمەن قاتار ولار «حەزبوللانى» بەيبىت تۇرعىنداردى «ءتىرى قالقان» رەتىندە پايدالاندى دەپ ايىپتادى.
«ليۆان مەملەكەتى مەن ونىڭ حالقى «حەزبوللانىڭ» ازاماتتىق ايماقتاردا ورنىعۋىنا جانە قارۋ-جاراق الەۋەتىن ارتتىرۋىنا جول بەرمەۋى ءتيىس»، - دەلىنگەن يزرايل اسكەرىنىڭ مالىمدەمەسىندە.
Euronews اتاپ وتكەندەي، يزرايل 2 - ناۋرىزدان بەرى جالعاسىپ جاتقان سوڭعى قاقتىعىس كەزەڭىندە بەيرۋتتىڭ ورتالىق بولىگىنە سيرەك سوققى جاساعانىمەن، ەلدىڭ وڭتۇستىك جانە شىعىس وڭىرلەرىنە، سونداي-اق استانانىڭ وڭتۇستىك ماڭىنا جۇيەلى تۇردە شابۋىل جاساپ كەلەدى.
جاڭا سوققىلار باستالار الدىندا «حەزبوللا» وكىلدەرىنىڭ ءبىرى توپتىڭ ليۆاندا ءبىتىم ورناتۋعا دەلدالدارعا مۇمكىندىك بەرىپ وتىرعانىن، الايدا «يزرايلدىك تاراپ ونى ساقتاماي وتىرعاندىقتان، رەسمي تۇردە ءبىتىمدى قولدايتىنىن جاريالامايتىنىن» مالىمدەدى.
ايتا كەتەيىك، يران ا ق ش- پەن ارادا جاسالعان بىتىمگە قاراماستان پارسى شىعاناعى ەلدەرىن اتقىلاپ جاتىر.