يران يزرايلگە قارىمتا جاۋاپ رەتىندە بىرنەشە زىمىران جىبەردى
استانا. KAZINFORM - يران يزرايلدىڭ سولتۇستىك جانە ورتالىق ايماقتارىنا، سونداي-اق يەرۋساليمگە زىمىراندار ۇشىرىپ، بىرنەشە وڭىردە اۋە دابىلى ىسكە قوسىلدى.
حالىققا قاۋىپسىز ورىندارعا تەز ارادا باسپاناعا بارۋ تاپسىرىلدى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
يران بىرنەشە بالليستيكالىق زىمىراندى يزرايلدىڭ سولتۇستىك جانە ورتالىق ايماقتارىنا، سونداي-اق يەرۋساليمگە باعىتتادى. اۋە دابىلدارى تەل-اۆيۆتە، سولتۇستىك قالالاردا جانە استانا ايماعىندا ەستىلدى، دەپ حابارلايدى The Times of Israel. يزرايل ارمياسى يراننان زىمىرانداردىڭ ۇشىرىلعانىن جانە ولاردى اۋە قورعانىس جۇيەلەرىمەن ءتۇسىرۋ ارەكەتتەرىن انىقتاعانىن حابارلادى. اسكەري دەرەكتەر بويىنشا، يزرايلدىڭ اۋە كۇشتەرى قاۋىپتەردى نەيتراليزاتسيالاۋ جانە شابۋىل كوزدەرىنە قاجەت بولعان جاعدايدا سوققى جاساۋ ءۇشىن پايدالانىلعان.
ازاماتتاردان قاۋىپسىز بولمەلەرگە، بومباعا قارسى باسپانالارعا جانە باسقا دا قورعالاتىن ورىندارعا تەز ارادا بارۋدى ءوتىندى. جەدەل حابارلاما جۇيەسى ارقىلى اقپارات تارالدى. يزرايلدىڭ «ماگەن داۆيد ادوم» جەدەل جاردەم قىزمەتى قازىرگى ۋاقىتتا زارداپ شەككەندەر تۋرالى اقپارات الماعانىن حابارلادى. الدىن الا مالىمەتتەر بويىنشا، ەكى زىمىران سولتۇستىك يزرايلگە باعىتتالدى، ولاردىڭ ءبىرى اشىق اۋماققا قۇلاعانى ايتىلۋدا. كەيىنىرەك تاعى ءبىر زىمىران ۇشىرىلعانى تىركەلدى.
كۇنى بويى تەل-اۆيۆتە جانە ەلدىڭ ورتالىق قالالارىندا دابىلدار قايتادان سوعىلدى. قورعانىس دەرەككوزدەرى، ورتالىق يزرايلگە باعىتتالعان زىمىرانداردىڭ ءبىرى پۆو جۇيەلەرىمەن توقتاتىلعانىن ايتتى. سولتۇستىك ايماقتاردا جاڭا دابىلدار تىركەلدى.
ەسكالاتسيانىڭ فونىندا يزرايلدىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى اۋرۋحانالاردى ماكسيمالدى دايىندىق دەڭگەيىنە كوشىردى. مەديتسينالىق مەكەمەلەرگە جۇمىسىن قورعالعان ورىندارعا كوشىرۋ، جوسپارلى پروتسەدۋرالاردى توقتاتۋ جانە شۇعىل كومەك كورسەتۋگە نازار اۋدارۋ تاپسىرىلدى. ستاتسيونارلىق ەمدەۋگە قاجەتتىلىگى جوق ناۋقاستار ۇيىنە جىبەرىلگەن.
بۇرىن يزرايل سەنبى كۇنى يرانعا قارسى «لۆينىي رىك» وپەراتسياسىن باستاعانىن حابارلاعان بولاتىن. يزرايل ارمياسىنىڭ وكىلى ەل بىرنەشە كۇندىك قارسىلاسۋعا دايىن ەكەنىن مالىمدەدى.
قازىرگى ۋاقىتتا يزرايل ازاماتتىق رەيستەرگە ءوز اۋە كەڭىستىگىن جابىپ تاستادى. كولىك مينيسترلىگى ازاماتتاردى اۋەجايلارعا كەلمەۋگە شاقىردى.
شابۋىلدىڭ باستالعاننان كەيىن يراننىڭ اۋە كەڭىستىگى 6 ساعاتقا جابىلدى. يزرايل دە ءوز اۋە كەڭىستىگىن جاپتى.
The Wall Street Journal گازەتىنىڭ مالىمەتىنشە، ا ق ش پەن يزرايل بىرنەشە كۇن بويى يرانعا سوققى جاساۋدى جوسپارلاپ وتىر. امەريكالىق اكىمشىلىكتىڭ ايتۋىنشا، ا ق ش يراننىڭ اسكەري ماقساتتارىنا سوققى بەرىپ جاتىر.
يراننىڭ يسلام ريەۆوليۋتسياسى ساقشىلارى كورپۋسى يزرايلگە قارسى «كەشەندى زىمىراندار مەن ۇشقىشسىز ۇشاقتاردىڭ العاشقى شابۋىلدارىن» باستاۋ تۋرالى جاريالادى.
جاريالانعان مالىمدەمەدە شابۋىلداردىڭ «يران يسلام رەسپۋبليكاسىنا قارسى جاۋلاسۋشى جانە قىلمىستىق دۇشپاننىڭ اگرەسسياسىنا» جاۋاپ رەتىندە جاسالىپ جاتقانى ايتىلعان.
ەسكە سالا كەتەيىك، يزرايل بۇگىن تەگەرانعا «پريەۆەنتيۆتىك سوققى» جاسادى. بۇل تۋرالى يزرايلدىڭ قورعانىس ءمينيسترى يسراەل كاتس مالىمدەدى.
وسى جاعدايعا بايلانىستى اۋە كەڭىستىگى جابىلعاننان كەيىن ۇشاقتار يراندى اينالىپ وتۋگە ءماجبۇر بولدى.
تاياۋ شىعىستاعى جاعدايعا بايلانىستى الماتى مەن استانادان ۇشىپ شىققان ۇشاقتار كەرى ورالاتىنى بەلگىلى بولدى.