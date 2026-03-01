ق ز
    06:14, 01 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    يران يزرايلگە قارسى زىمىراندىق سوققىلاردىڭ جاڭا تولقىنىن باستادى

    استانا. KAZINFORM — يران يزرايل اۋماعىنا زىمىراندىق سوققىلاردىڭ جاڭا تولقىنىن باستادى، دەپ حابارلايدى Report.

    كەيىنىرەك يزرايل قورعانىس كۇشتەرى (IDF) اقپاراتتى راستادى.

    IDF باسپا ءسوز حاتشىسى اۋە شابۋىلىنا قارسى قورعانىس كۇشتەرىنىڭ نىسانالاردى ۇستاپ جاتقانىن ءتۇسىندىردى. ەلدىڭ بىرنەشە ايماعىندا، سونىڭ ىشىندە يزرايلدىڭ سولتۇستىگى مەن ورتالىعىندا اۋە شابۋىلى تۋرالى ەسكەرتۋ جاريالاندى.

    ەسكە سالايىق، كەشە يزرايل تەگەرانعا «پريەۆەنتيۆتىك سوققى» جاسادى.

    وسىدان كەيىن يران يزرايلگە قارىمتا جاۋاپ رەتىندە بىرنەشە زىمىران جىبەردى. يران ءيزرايلدىڭ سولتۇستىك جانە ورتالىق ايماقتارىنا، سونداي-اق يەرۋساليمگە زىمىراندار ۇشىرىپ، بىرنەشە وڭىردە اۋە دابىلى ىسكە قوسىلدى. حالىققا قاۋىپسىز ورىندارعا تەز ارادا باسپاناعا بارۋ تاپسىرىلدى.

    سونداي-اق يران پارسى شىعاناعىنداعى اقش- تىڭ اسكەري نىساندارىنا شابۋىل جاسادى.

    ا ق ش پەن يزرايلدىڭ تەگەرانعا جاساعان سوققىلارىنا بايلانىستى يراننىڭ جوعارعى جەتەكشىسىنىڭ تاعدىرى جونىندە قاراما-قايشى اقپاراتتار پايدا بولدى. شابۋىل سالدارىنان يراندا 201 ادام قازا تاپتى.

