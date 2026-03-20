يران يزرايل مەن ا ق ش نىساندارىنا سوققى جاسالعانىن مالىمدەدى
استانا. KAZINFORM - يراننىڭ يسلام رەۆوليۋتسياسى ساقشىلارى كورپۋسى يزرايلدەگى مۇناي وڭدەۋ زاۋىتتارىنا جانە ا ق ش اسكەري- تەڭىز كۇشتەرىنىڭ بەسىنشى فلوتىنا سوققى جاسالعانىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Anadolu.
يران تاراپىنىڭ مالىمەتىنشە، سوققى حايفا مەن ريشون-لە-سيون قالالارىنداعى مۇناي وڭدەۋ زاۋىتتارىنا جاسالعان. سونىمەن قاتار تەل-اۆيۆتەگى بەن-گۋريون اۋەجايى دا شابۋىل نىساندارىنىڭ قاتارىندا بولعان.
يرسك بۇل وپەراتسيا «شىنايى ۋادە-4» دەپ اتالىپ، ونىڭ 64-تولقىنى جۇرگىزىلگەنىن حابارلادى.
بۇعان دەيىن يزرايل يران مەن قاتار بىرلەسىپ پايدالاناتىن الەمدەگى ەڭ ءىرى گاز كەن ورىندارىنىڭ ءبىرى - «وڭتۇستىك پارسى» كەن ورنىنا سوققى جاساعانى حابارلانعان.
وسى وقيعادان كەيىن يران ايماقتاعى شيەلەنىس كۇشەيگەن جاعدايدا بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى، ساۋد ارابياسى جانە قاتارداعى ەنەرگەتيكالىق نىساندارعا دا شابۋىل جاسالۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتكەن.
ايماقتاعى جاعداي كۇردەلى كۇيىندە قالىپ وتىر. ساراپشىلار تاياۋ شىعىستاعى قاقتىعىستىڭ ۋشىعۋى مۇناي نارىعىنا جانە جاھاندىق قاۋىپسىزدىككە اسەر ەتۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتىپ وتىر.
ەسكە سالايىق، ترامپ قاتارعا شابۋىل جاسالسا، يراننىڭ وڭتۇستىك پارسى گاز كەن ورنىنا قاۋىپ تونەتىنىن ەسكەرتتى.