ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    10:05, 23 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    يران ورمۋز بۇعازىن تولىق جاۋىپ تاستاۋى مۇمكىن

    استانا. KAZINFORM - يران بيلىگى ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ ۋلتيماتۋمىنا جاۋاپ قاتتى. بۇل تۋرالى DW اگەنتتى جازدى.

    Стармер и Трамп признали важность открытия Ормузского пролива
    Фото: NASA

    يران ارمياسىنىڭ كوماندالىق قۇرامى ا ق ش- قا باعىتتالعان جاۋابىن مەملەكەتتىك تەلەارنا ارقىلى جاريالادى.

    - ەگەر ا ق ش- تىڭ يرانداعى ەلەكتر ستانتسيالارعا قاتىستى قاۋىپتەرى جۇزەگە اسسا (.. .) ، وندا ورمۋز بۇعازى تولىق جابىلادى جانە ءبىزدىڭ بۇزىلعان ەلەكتر ستانتسيالارىمىز قالپىنا كەلتىرىلگەنشە اشىلمايدى - دەدى.

    يران ورمۋز بۇعازىن ا ق ش پەن يزرايل سوعىسى باستالعاننان كەيىن جاۋىپ تاستادى. بۇعاز ارقىلى بۇرىن الەمدىك مۇناي ەكسپورتىنىڭ شامامەن %20 ى وتەتىن. قازىر مۇناي باعاسى كۇرت ءوستى. ءبىراق بۇل - تەگەران جاريالاعان بلوكادانىڭ جالعىز سالدارى ەمەس.

    ورمۋز بۇعازى الەمدىك تەڭىز ارقىلى تىڭايتقىش ساۋداسىنىڭ شامامەن ۇشتەن ءبىر بولىگىن قامتاماسىز ەتەتىن. جەتكىزىلىمدەگى ۇزىلىستەر ازىق- تۇلىك باعاسىنىڭ قىمباتتاۋىنا جانە كەي ايماقتاردا تاپشىلىققا اكەلۋى مۇمكىن دەپ بۇۇ ەسكەرتەدى.

    سوعىس باستالعالى ءارتۇرلى تىڭايتقىش تۇرلەرىنىڭ بيرجالىق باعاسى %10- 30 ءوستى. بۇل - كوكتەمگى ەگىستىككە دەيىنگى كەزەڭدە ورىن الىپ وتىر، ياعني تىڭايتقىشقا سۇرانىس وتە جوعارى كەزدە. رەسەي، قىتاي، ا ق ش جانە ماروككو سياقتى ءىرى وندىرۋشىلەردىڭ رەزەرۆتىك قۋاتتارى بۇل تاپشىلىقتى تولىق وتەي المايدى.

    ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ترامپ يرانعا ورمۋز بۇعازىن اشۋ ءۇشىن 48 ساعات ۋاقىت بەرگەن ەدى.

    تەگ:
    الەم
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار