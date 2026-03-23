يران ورمۋز بۇعازىن تولىق جاۋىپ تاستاۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - يران بيلىگى ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ ۋلتيماتۋمىنا جاۋاپ قاتتى. بۇل تۋرالى DW اگەنتتى جازدى.
يران ارمياسىنىڭ كوماندالىق قۇرامى ا ق ش- قا باعىتتالعان جاۋابىن مەملەكەتتىك تەلەارنا ارقىلى جاريالادى.
- ەگەر ا ق ش- تىڭ يرانداعى ەلەكتر ستانتسيالارعا قاتىستى قاۋىپتەرى جۇزەگە اسسا (.. .) ، وندا ورمۋز بۇعازى تولىق جابىلادى جانە ءبىزدىڭ بۇزىلعان ەلەكتر ستانتسيالارىمىز قالپىنا كەلتىرىلگەنشە اشىلمايدى - دەدى.
يران ورمۋز بۇعازىن ا ق ش پەن يزرايل سوعىسى باستالعاننان كەيىن جاۋىپ تاستادى. بۇعاز ارقىلى بۇرىن الەمدىك مۇناي ەكسپورتىنىڭ شامامەن %20 ى وتەتىن. قازىر مۇناي باعاسى كۇرت ءوستى. ءبىراق بۇل - تەگەران جاريالاعان بلوكادانىڭ جالعىز سالدارى ەمەس.
ورمۋز بۇعازى الەمدىك تەڭىز ارقىلى تىڭايتقىش ساۋداسىنىڭ شامامەن ۇشتەن ءبىر بولىگىن قامتاماسىز ەتەتىن. جەتكىزىلىمدەگى ۇزىلىستەر ازىق- تۇلىك باعاسىنىڭ قىمباتتاۋىنا جانە كەي ايماقتاردا تاپشىلىققا اكەلۋى مۇمكىن دەپ بۇۇ ەسكەرتەدى.
سوعىس باستالعالى ءارتۇرلى تىڭايتقىش تۇرلەرىنىڭ بيرجالىق باعاسى %10- 30 ءوستى. بۇل - كوكتەمگى ەگىستىككە دەيىنگى كەزەڭدە ورىن الىپ وتىر، ياعني تىڭايتقىشقا سۇرانىس وتە جوعارى كەزدە. رەسەي، قىتاي، ا ق ش جانە ماروككو سياقتى ءىرى وندىرۋشىلەردىڭ رەزەرۆتىك قۋاتتارى بۇل تاپشىلىقتى تولىق وتەي المايدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ترامپ يرانعا ورمۋز بۇعازىن اشۋ ءۇشىن 48 ساعات ۋاقىت بەرگەن ەدى.