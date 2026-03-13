    09:25, 13 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    يران ورمۋز بۇعازىن مينالاپ جاتقان جوق - س ءى م باسشىسىنىڭ ورىنباسارى

    استانا. KAZINFORM - يران ورمۋز بۇعازى اۋماعىندا تەڭىز مينالارىن ورناتىپ جاتقان جوق. بۇل تۋرالى ەلدىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى ءماجيد تاحت-راۆانچي AFP اگەنتتىگىنە بەرگەن سۇحباتىندا مالىمدەدى.

    Мәжид Тахт-Раванчи
    فوتو: parstoday

    بۇعان دەيىن دونالد ترامپ امەريكالىق اسكەريلەر بۇعاز ماڭىندا مينا ورناتۋعا پايدالانىلعان 28 يراندىق كەمەگە سوققى جاساعانىن حابارلاعان ەدى.

    ول سونداي-اق يران كەيبىر ەلدەردىڭ كەمەلەرىنە ورمۋز بۇعازى ارقىلى وتۋگە رۇقسات بەرگەنىن ايتقانىمەن، ناقتى قاي مەملەكەتتەر ەكەندىگىن ناقتىلامادى.

    - كەيبىر مەملەكەتتەر بۇعاز ارقىلى ءوتۋ مۇمكىندىگىنە قاتىستى بىزبەن بايلانىسقا شىقتى. ءبىز ولارمەن بۇل ماسەلەدە ءوزارا ءىس-قيمىل جاسادىق، - دەدى تاحت-راۆانچي.

    - الايدا اگرەسسيانى قولداۋشى ەلدەر ورمۋز بۇعازى ارقىلى قاۋىپسىز ءوتۋ قۇقىعىن پايدالانباۋى ءتيىس دەپ ەسەپتەيمىز، - دەدى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ وكىلى.

    وسىعان دەيىن ورمۋز بۇعازىنداعى جۇك تاسىمالى %90 عا تومەندەگەنى تۋرالى جازدىق.

    ال يراننىڭ جاڭا جوعارعى كوشباسشىسى مودجتابا حامەنەي ورمۋز بۇعازى اشىلمايتىنىن مالىمدەدى.

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
