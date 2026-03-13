يران ورمۋز بۇعازىن مينالاپ جاتقان جوق - س ءى م باسشىسىنىڭ ورىنباسارى
استانا. KAZINFORM - يران ورمۋز بۇعازى اۋماعىندا تەڭىز مينالارىن ورناتىپ جاتقان جوق. بۇل تۋرالى ەلدىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى ءماجيد تاحت-راۆانچي AFP اگەنتتىگىنە بەرگەن سۇحباتىندا مالىمدەدى.
بۇعان دەيىن دونالد ترامپ امەريكالىق اسكەريلەر بۇعاز ماڭىندا مينا ورناتۋعا پايدالانىلعان 28 يراندىق كەمەگە سوققى جاساعانىن حابارلاعان ەدى.
ول سونداي-اق يران كەيبىر ەلدەردىڭ كەمەلەرىنە ورمۋز بۇعازى ارقىلى وتۋگە رۇقسات بەرگەنىن ايتقانىمەن، ناقتى قاي مەملەكەتتەر ەكەندىگىن ناقتىلامادى.
- كەيبىر مەملەكەتتەر بۇعاز ارقىلى ءوتۋ مۇمكىندىگىنە قاتىستى بىزبەن بايلانىسقا شىقتى. ءبىز ولارمەن بۇل ماسەلەدە ءوزارا ءىس-قيمىل جاسادىق، - دەدى تاحت-راۆانچي.
- الايدا اگرەسسيانى قولداۋشى ەلدەر ورمۋز بۇعازى ارقىلى قاۋىپسىز ءوتۋ قۇقىعىن پايدالانباۋى ءتيىس دەپ ەسەپتەيمىز، - دەدى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ وكىلى.
وسىعان دەيىن ورمۋز بۇعازىنداعى جۇك تاسىمالى %90 عا تومەندەگەنى تۋرالى جازدىق.
ال يراننىڭ جاڭا جوعارعى كوشباسشىسى مودجتابا حامەنەي ورمۋز بۇعازى اشىلمايتىنىن مالىمدەدى.