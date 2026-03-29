يران ورمۋز بۇعازى ارقىلى پاكىستان تۋى ىلىنگەن 20 كەمەنىڭ وتۋىنە رۇقسات بەردى
استانا. KAZINFORM - يران پاكىستان تۋى ىلىنگەن 20 كەمەگە ورمۋز بۇعازى ارقىلى وتۋگە رۇقسات بەردى. بۇل تۋرالى پاكىستان سىرتقى ىستەر ءمينيسترى يسحاك دار مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى ت ا س س.
- مەن سىزدەرگە تاماشا جاڭالىقتى قۋانا جەتكىزەمىن: يران ۇكىمەتى ورمۋز بۇعازى ارقىلى پاكىستان تۋى ىلىنگەن 20 كەمەنىڭ وتۋىنە رۇقسات بەردى. كۇن سايىن بۇعاز ارقىلى ەكى كەمە وتەتىن بولادى. بۇل - يران تاراپىنان جاسالعان كوپتەن كۇتكەن ءارى سىندارلى قادام، ول جوعارى باعالاۋعا لايىق. بۇل - بەيبىتشىلىكتىڭ بەلگىسى جانە وڭىردەگى تۇراقتىلىققا ىقپال ەتەدى. بۇل وڭ مالىمدەمە بەيبىتشىلىككە باعىتتالعان ماڭىزدى قادامدى بىلدىرەدى جانە وسى باعىتتاعى ورتاق كۇش-جىگەرىمىزدى نىعايتادى. ديالوگ، ديپلوماتيا جانە وسىنداي سەنىمدى نىعايتاتىن شارالار - العا جىلجۋدىڭ جالعىز جولى، - دەپ جازدى ول.
ەسكە سالايىق، 18-ناۋرىزداعى مالىمەت بويىنشا ورمۋز بۇعازى ارقىلى ءۇش كۇندە 15 كەمە وتكەن.