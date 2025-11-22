يران ورمان ءورتىن ءسوندىرۋ ءۇشىن باسقا ەلدەردەن كومەك سۇرادى
استانا. KAZINFORM - يراننىڭ سولتۇستىگىندەگى حيركاني ورمانىندا بىرنەشە كۇننەن بەرى الاپات ءورت بولىپ جاتىر. يران ۇكىمەتى وزگە ەلدەردەن شۇعىل كومەك سۇرادى، دەپ حابارلايدى انادولى.
قىزىل جالىن مازەنداران پروۆينتسياسىنىڭ ەليت تاۋلى ايماعىندا قايتادان كۇشەيدى.
جەرگىلىكتى اقپارات قۇرالدارىنىڭ حابارلاۋىنشا، ءورت سوندىرۋشىلەر، قورشاعان ورتانى قورعاۋ قىزمەتكەرلەرى، «بەسيك» ۇيىمىنىڭ ەرىكتىلەرى جانە الپينيستەر جەردىڭ ويلى- قىرلىلىعىنا قاراماستان، قيىن جاعدايدا ءورتتى ءسوندىرۋدى جالعاستىرىپ جاتىر.
قاتتى جەل مەن بيىك ءشوپتىڭ كەسىرىنەن ءورت تەز تارالىپ كەتتى. اۋماقتا ءتىلسىز جاۋدى ءسوندىرۋ ءۇشىن ساناۋلى تىكۇشاق بار. سوندىقتان ەلدىڭ ۆيتسە- پرەزيدەنتى مۋحامماد دجافار كايمپەناح ءورتتى اۋىزدىقتاۋعا مۇمكىندىك جوق ەكەنىن ايتىپ، يرانعا دوس ەلدەردەن كومەك سۇرادى.
- بىزگە ورمان ءورتىن ءسوندىرۋ ءۇشىن باسقا ەلدەردەن شۇعىل كومەك قاجەت، - دەدى ول.
ونىڭ ايتۋىنشا، الاپات ءورتتى باقىلاۋعا الۋ جانە اينالاداعى ورمان القاپتارىنا تارالماۋى ءۇشىن كومەك سۇراپ وتىر.
يۋنەسكو- نىڭ بۇكىل الەمدىك مۇرا تىزىمىنە ەنگىزىلگەن حيركاني ورماندارى سيرەك كەزدەسەتىن وسىمدىك تۇرلەرىمەن جانە جابايى تابيعاتىمەن تانىمال. ەكولوگتەر ءورت ۇزاق ۋاقىت بويى قورشاعان ورتاعا زيانىن تيگىزۋى مۇمكىن دەپ دابىل قاعىپ وتىر.