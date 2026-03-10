يران تۇركياعا «زىمىران شابۋىلدارىن» تەكسەرۋ ءۇشىن بىرلەسكەن توپ قۇرۋدى ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - تەگەران انكارامەن بىرلەسكەن كوميسسيا قۇرىپ، يراننىڭ تۇركياعا زىمىران شابۋىلدارىن تەرگەۋگە دايىن، دەپ حابارلايدى قازاقپارات اگەنتتىگىنىڭ انكاراداعى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
يران پرەزيدەنتى ماسۋد پەزەشكيان تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ تايپ ەردوعانمەن تەلەفون اڭگىمەسىندە يراننىڭ تۇركيا اۋماعىنا زىمىران شابۋىلى تۋرالى ايىپتاۋلاردى تەكسەرۋ ءۇشىن بىرلەسكەن تەرگەۋ توبىن قۇرۋدى ۇسىندى. تەگەران ايىپتاۋلاردى جوققا شىعارىپ، ءۇشىنشى ەلدەردى كورشىلەر اراسىندا الاۋىزدىق تۋدىرۋعا تىرىستى دەپ ايىپتادى.
تۇركيانىڭ Yeni Shafak باسىلىمىنىڭ يران پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنە سىلتەمە جاساپ حابارلاۋىنشا، پەزەشكيان ايىپتاۋلاردى جوققا شىعارىپ، ولاردىڭ كورشىلەس مەملەكەتتەر اراسىنداعى قارىم-قاتىناستى بۇزۋعا باعىتتالعانىن مالىمدەدى. ول تەگەراننىڭ تۇركيا اۋماعىنا ەشقانداي زىمىران شابۋىلىن جاساماعانىن باسا ايتتى.
- ءبىز يرانعا قارسى ءتۇرلى ەلدەر مەن رەجيمدەر تاراتقان مالىمدەمەلەردى زەرتتەۋ ءۇشىن بىرلەسكەن توپ قۇرۋعا دايىنبىز. بۇل ۇگىت-ناسيحاتتىڭ دوستاس جانە باۋىرلاس ەكى مەملەكەت اراسىنداعى قارىم-قاتىناسقا اسەر ەتۋىنە جول بەرمەيدى، - دەپ مالىمدەدى يران پرەزيدەنتى.
ول مۇنداي مەحانيزم تەگەران مەن انكارا اراسىنداعى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى ساقتاۋعا جانە دەزينفورماتسيانىڭ تارالۋىنا جول بەرمەۋگە كومەكتەسەتىنىن اتاپ ءوتتى.
ەسكە سالساق، 4-ناۋرىزدا تۇركيا قورعانىس مينيسترلىگى يراننان باعىتتالعان زىمىراننىڭ جويىلعانىن حابارلادى.
كەيىننەن ەردوعان يراننان ۇشىرىلعان زىمىراننىڭ جويىلۋىنا قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى.
ءوز كەزەگىندە ناتو تۇركياعا جاسالعان زىمىران شابۋىلىنان كەيىن اسكەري دايىندىعىن كۇشەيتەتىنى ءمالىم بولدى.
وسىعان دەيىن تۇركيادا يراننان ۇشىرىلعان بالليستيكالىق وق-ءدارى جويىلعانىن جازدىق.
سونداي-اق يران زىمىران سوققىلارىنىڭ سانى مەن قۋاتىن ارتتىراتىنى حابارلاندى.