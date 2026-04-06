يران تاعى ءبىر ەلدىڭ كەمەلەرىنە ورمۋز بۇعازى ارقىلى وتۋگە رۇقسات بەردى
استانا. KAZINFORM – يران بيلىگى مۇناي ەكسپورتتاۋشى ەلدەر ۇيىمىنداعى مۇناي ءوندىرۋ كولەمى بويىنشا ەكىنشى ءىرى ەل سانالاتىن يراكتى ورمۋز بۇعازى ارقىلى كەمە قاتىناسىنا قويىلعان شەكتەۋلەردەن بوساتتى، - دەپ حابارلايدى Bloomberg.
«باۋىرلاس يراك ورمۋز بۇعازىندا ەنگىزىلگەن كەز كەلگەن شەكتەۋدەن بوساتىلادى»، - دەلىنگەن مالىمدەمەدە.
اگەنتتىكتىڭ مالىمەتىنشە، بۇل شەشىم يراك مۇنايىنىڭ ەكسپورت كولەمىن تاۋلىگىنە 3 ميلليون باررەلگە دەيىن ارتتىرۋى مۇمكىن.
دەگەنمەن مۇنىڭ ناقتى اسەرى كەمە كومپانيالارىنىڭ ساقتالىپ وتىرعان قاۋىپ-قاتەر جاعدايىندا بۇعاز ارقىلى جۇرۋگە قانشالىق دايىن بولاتىنىنا بايلانىستى. سونداي-اق، بۇل جەڭىلدىك يراكتىڭ بارلىق ەكسپورتىنا قاتىستى ما، الدە تەك وسى ەلدىڭ تۋى استىندا جۇزەتىن كەمەلەرگە عانا تاراي ما، ازىرگە بەلگىسىز. ونىڭ قالاي جۇزەگە اسىرىلاتىنى دا ناقتى ايتىلماعان.
Bloomberg مالىمەتىنشە، ا ق ش پەن يزرايلدىڭ يرانعا قارسى سوعىسى اياسىندا بۇعازداعى كەمە قوزعالىسى بىرتىندەپ قالپىنا كەلە باستاعانىمەن، ول ءالى دە سوعىسقا دەيىنگى دەڭگەيدەن ايتارلىقتاي تومەن. بۇعان دەيىن ورمۋز بۇعازى ارقىلى الەمدىك مۇناي مەن سۇيىتىلعان تابيعي گاز جەتكىزىلىمىنىڭ شامامەن بەستەن ءبىرى تاسىمالدانعان.
سوعىستىڭ العاشقى اپتالارىندا يراك پەن پارسى شىعاناعىنداعى وزگە دە نەگىزگى مۇناي ءوندىرۋشى ەلدەر مۇناي ءوندىرۋ كولەمىن كۇرت قىسقارتۋعا ءماجبۇر بولدى. سەبەبى نەگىزگى ەكسپورتتىق باعىت جابىلىپ، مۇناي ساقتايتىن قويمالار شەگىنە دەيىن تولىپ كەتكەن.
ناۋرىزدا يراك مۇنايىنىڭ ەكسپورتى شامامەن 97 پايىزعا تومەندەپ، تاۋلىگىنە 99 مىڭ باررەلگە دەيىن ازايعان. اگەنتتىك مالىمەتىنشە، نەگىزگى جەتكىزىلىمدەر تۇركيا ارقىلى دجەيحان پورتىنا تارتىلعان قۇبىر جەلىسىمەن جۇزەگە اسىرىلعان.
تەگەراننىڭ يراك كەمەلەرى ءۇشىن بۇعازدى اشۋ تۋرالى شەشىمى تەڭىز ارقىلى مۇناي جەتكىزىلىمىن ءىشىنارا قالپىنا كەلتىرۋگە مۇمكىندىك بەرۋى مۇمكىن. الايدا جاريالانىمدا تانكەرلەر تاپشىلىعى مەن وتىن ءوندىرىسىن ۇلعايتۋعا قاتىستى بەلگىسىز شەكتەۋلەر ءارى بارى ايتىلعان.
بەس اپتاعا سوزىلعان سوعىس باستالعاننان كەيىن تەگەران ورمۋز بۇعازى ارقىلى جۇك تاسىمالىن توقتاتاتىنىن مالىمدەگەن ەدى. قازىر بۇل تەڭىز جولىمەن تەك يرانعا دوس مەملەكەتتەرگە وتۋگە رۇقسات بەرىلىپ وتىر. Tasnim اگەنتتىگىنىڭ مالىمەتىنشە، ولاردىڭ قاتارىندا رەسەي، قىتاي، ءۇندىستان جانە پاكىستان بار.