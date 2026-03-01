يران سوققىسىنان كەيىن تەل-اۆيۆتە كەمىندە 40 عيمارات زاقىمداندى
استانا. KAZINFORM - يراننىڭ زىمىراندىق سوققىسىنان كەيىن تەل-اۆيۆ قالاسىندا كەمىندە 40 عيماراتقا زاقىم كەلگەن.
200 دەن استام تۇرعىن ەۆاكۋاتسيالانىپ، ءبىر ايەل قازا تاپتى. ەلدىڭ ورتالىق اۋداندارىندا اۋە دابىلى سيرەنالارى ءالى دە قوسىلىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ تاياۋ شىعىستاعى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
Haaretz باسىلىمى تەل-اۆيۆ مۋنيتسيپاليتەتىنە سىلتەمە جاساپ حابارلاعانداي، يراندىق زىمىران سوققىلارى سالدارىنان كەمىندە 40 عيمارات بۇلىنگەن. 200 دەن استام تۇرعىن ۇيلەرىنەن شىعارىلىپ، قالانىڭ ءۇش قوناق ۇيىنە ورنالاستىرىلدى.
يزرايل قورعانىس ارمياسى (تساحال) يران تاراپىنان جاڭا زىمىران ۇشىرۋ بەلسەندىلىگى تىركەلگەنىن مالىمدەدى. اسكەري دەرەكتەرگە سايكەس، سوڭعى تاۋلىكتە يزرايلگە جانە تاياۋ شىعىستىڭ وزگە ەلدەرىنە، نەگىزىنەن باتىس يران اۋماعىنان بىرنەشە ءجۇز زىمىران ۇشىرىلعان.
اۋە دابىلى سيرەنالارى تەل-اۆيۆ، پەتاح-تيكۆا، ريشون-لە-تسيون جانە يزرايلدىڭ ورتالىق وڭىرلەرىندە، سونداي-اق يوردان وزەنىنىڭ باتىس جاعالاۋىندا قوسىلدى. كەيىنىرەك دابىل يەرۋساليم ماڭىندا جانە ەلدىڭ سولتۇستىگىندە دە جاريالانعان.
تساحالدىڭ تىل قولباسشىلىعى تۇنگى سوققى كەزىندە تەل-اۆيۆتەگى تۇرعىن ءۇي ماڭىنا زىمىراننىڭ سىنىعى ەمەس، تولىققاندى يراندىق بالليستيكالىق زىمىران قۇلاعانىن انىقتادى.
اسكەري باعالاۋعا سايكەس، زىمىران بىرنەشە ءجۇز كيلوگرام سالماقتاعى وقتۇمسىقپەن جابدىقتالعان. جارىلىس اۋقىمدى قيراۋعا اكەلىپ، ۇلكەن شۇڭقىر پايدا بولعان.
The Times of Israel كەلتىرگەن تەرگەۋ ناتيجەلەرىنە ساي، قازا تاپقان ايەل قارت ادامعا كۇتىم جاساعان شەتەلدىك كۇتۋشى بولعان. ول پانالاۋ ورنىنا جەتىپ ۇلگەرمەگەن. سوققى تۇسكەن ءۇي ەسكى عيمارات بولعان جانە جەكە قورعالعان بولمەلەرى بولماعان. تۇرعىنداردىڭ باسىم بولىگى قوعامدىق بومبا پاناسىنا ەۆاكۋاتسيالانىپ ۇلگەرگەن. قامقورلىق كورسەتىلگەن قارت ايەل قۇتقارۋشىلار تاراپىنان ءۇيىندى استىنان ءتىرى شىعارىلدى.
تساحال مالىمەتىنشە، قازىرگى زىمىران تولقىندارى ادەتتە بىرنەشە مينۋت ارالىقپەن ءۇش زىمىراننان تۇراتىن شاعىن توپتارمەن جۇزەگە اسۋدا. الايدا تەل-اۆيۆكە جاسالعان تۇنگى شابۋىل 20 دان استام زىمىراندى قامتىعان. يزرايل اسكەرى 2025-جىلعى ماۋسىمداعى قاقتىعىس كەزىندە يران ءىرى كولەمدى، اراسى ۇزاق ۇزىلىسپەن جاسالعان زالپتار قولدانعانىن اتاپ ءوتتى.
بۇعان دەيىن تساحال تىل قولباسشىلىعى ىزدەستىرۋ-قۇتقارۋ جۇمىستارى ءۇشىن شامامەن 20 مىڭ رەزەرۆيستى جۇمىلدىرعانى حابارلانعان.
Magen David Adom جەدەل جاردەم قىزمەتى سوڭعى شابۋىل تولقىنىنان كەيىن العاشىندا جاڭا زارداپ شەككەندەر تۋرالى اقپارات تۇسپەگەنىن مالىمدەدى. قۇتقارۋ بريگادالارى ىقتيمال قۇلاۋ ورىندارىنا جىبەرىلدى.