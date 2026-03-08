يران سوققىلارى ا ق ش- تىڭ اسكەري نىساندارىنا باعىتتالعان - ماسۋد پەزەشكيان
استانا. KAZINFORM - يراننىڭ قورعانىس وپەراتسيالارى تەك يران حالقىنا قارسى اگرەسسيالىق ارەكەتتەردىڭ كوزى سانالاتىن نىساندارعا باعىتتالعان.
بۇل تۋرالى يران پرەزيدەنتى ماسۋد پەزەشكيان مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى انادولى.
يران پرەزيدەنتى ماسۋد پەزەشكيان ا ق ش پەن يزرايل شابۋىلدارى اياسىندا وڭىردە يرانعا سوققى جاساۋ ءۇشىن پايدالانىلىپ وتىرعان نىساندار يراننىڭ قورعانىس وپەراتسيالارى ءۇشىن «زاڭدى ماقسات» بولىپ سانالاتىنىن ايتتى.
- يران ءاردايىم كورشى مەملەكەتتەرمەن تاتۋ كورشىلىك قاعيداتى، ۇلتتىق ەگەمەندىك پەن اۋماقتىق تۇتاستىقتى ءوزارا قۇرمەتتەۋ نەگىزىندە دوستىق قاتىناستاردى ساقتاۋدىڭ جانە جالعاستىرۋدىڭ ماڭىزىن اتاپ كەلەدى، - دەپ جازدى پەزەشكيان امەريكالىق X الەۋمەتتىك جەلىسىندە.
پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، يراننىڭ قورعانىس وپەراتسيالارى تەك يران حالقىنا قارسى اگرەسسيالىق ارەكەتتەردىڭ كوزى بولىپ وتىرعان نىساندارعا باعىتتالعان. ول ولاردى «زاڭدى ماقساتتار» دەپ اتادى.
سونىمەن قاتار، يران كورشى ءارى دوستاس ەلدەرگە شابۋىل جاساماعانىن ايتىپ، سوققىلار وڭىردەگى ا ق ش- تىڭ اسكەري بازالارىنا، نىساندارى مەن ينفراقۇرىلىمدارىنا باعىتتالعانىن جەتكىزدى.
بۇعان دەيىن مەملەكەتتىك تەلەارنا ارقىلى جاساعان مالىمدەمەسىندە ماسۋد پەزەشكيان يراننىڭ «كورشى ەلدەر اۋماعىنا تيگەن سوققىلارى» ءۇشىن كەشىرىم سۇراعان ەدى.