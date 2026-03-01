ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    11:33, 01 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    يران ساقشىلارى كورپۋسىنىڭ باسشىسى جانە قورعانىس كەڭەسىنىڭ حاتشىسى قازا تاپتى - IRNA

    استانا. KAZINFORM - يراننىڭ IRNA اقپارات اگەنتتىگى قازا بولعان الي حامەنەني كەڭەسشىسى - يران قورعانىس كەڭەسىنىڭ حاتشىسى ءالي شامحاني مەن يسلام ريەۆوليۋتسياسى ساقشىلارى كورپۋسىنىڭ كوماندۋيۋشيى موحامماد پاكپۋردىڭ قازا تاپقانىن رەسمي تۇردە راستادى.

    Иран Ислам революциясы сақшылары корпусының басшысы және Қорғаныс кеңесінің хатшысы қаза тапты — IRNA
    Фото: IRNA

    - ادميرال ءالي شامحاني، قورعانىس كەڭەسىنىڭ حاتشىسى، سونداي-اق يسلام ريەۆوليۋتسياسى ساقشىلارى كورپۋسىنىڭ (ك س ي ر) باس قولباسشىسى، گەنەرال-مايور موحامماد پاكپۋر سەنبى كۇنى ا ق ش پەن يزرايلدىڭ تەگەرانعا جاساعان شابۋىلى سالدارىنان قازا تاپتى، - دەپ جازدى IRNA اگەنتتىگى.

    بۇعان دەيىن 28-اقپاندا يزرايل مەن ا ق ش- تىڭ بىرلەسكەن اۋە شابۋىلدارى كەزىندە ولاردىڭ قازا بولعانىن يزرايل قورعانىس ارمياسى جانە ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ مالىمدەگەن. دونالد ترامپ ABC News اگەنتتىگىنە بەرگەن سۇحباتىندا وپەراتسيا بارىسىندا يراننىڭ جەتەكشىلەرىنىڭ «كوزى جويىلعانىن» ايتقان.

    - اسكەري قاقتىعىس باستالعانعا دەيىن يران جەتەكشىلەرىنىڭ ءارقايسىسىنا ولار قازا بولعان جاعدايدا الماستىراتىن تۇلعالار دايىندالعان. حامەنەني ولگەن جاعدايدا كىم ونىڭ مىندەتىن الماستىراتىنىن قاۋىپسىزدىك سەبەپتەرىمەن جاريالانباعان، - دەپ جازدى BBC.

    ايتا كەتەيىك، يراندا كوشباسشى اياتوللا حامەنەيدىڭ قازاسى راستالدى. ەلدە ازا تۇتۋ جاريالاندى.

    الەم
