يران ساقشىلارى كورپۋسىنىڭ باسشىسى جانە قورعانىس كەڭەسىنىڭ حاتشىسى قازا تاپتى - IRNA
استانا. KAZINFORM - يراننىڭ IRNA اقپارات اگەنتتىگى قازا بولعان الي حامەنەني كەڭەسشىسى - يران قورعانىس كەڭەسىنىڭ حاتشىسى ءالي شامحاني مەن يسلام ريەۆوليۋتسياسى ساقشىلارى كورپۋسىنىڭ كوماندۋيۋشيى موحامماد پاكپۋردىڭ قازا تاپقانىن رەسمي تۇردە راستادى.
- ادميرال ءالي شامحاني، قورعانىس كەڭەسىنىڭ حاتشىسى، سونداي-اق يسلام ريەۆوليۋتسياسى ساقشىلارى كورپۋسىنىڭ (ك س ي ر) باس قولباسشىسى، گەنەرال-مايور موحامماد پاكپۋر سەنبى كۇنى ا ق ش پەن يزرايلدىڭ تەگەرانعا جاساعان شابۋىلى سالدارىنان قازا تاپتى، - دەپ جازدى IRNA اگەنتتىگى.
بۇعان دەيىن 28-اقپاندا يزرايل مەن ا ق ش- تىڭ بىرلەسكەن اۋە شابۋىلدارى كەزىندە ولاردىڭ قازا بولعانىن يزرايل قورعانىس ارمياسى جانە ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ مالىمدەگەن. دونالد ترامپ ABC News اگەنتتىگىنە بەرگەن سۇحباتىندا وپەراتسيا بارىسىندا يراننىڭ جەتەكشىلەرىنىڭ «كوزى جويىلعانىن» ايتقان.
- اسكەري قاقتىعىس باستالعانعا دەيىن يران جەتەكشىلەرىنىڭ ءارقايسىسىنا ولار قازا بولعان جاعدايدا الماستىراتىن تۇلعالار دايىندالعان. حامەنەني ولگەن جاعدايدا كىم ونىڭ مىندەتىن الماستىراتىنىن قاۋىپسىزدىك سەبەپتەرىمەن جاريالانباعان، - دەپ جازدى BBC.
ايتا كەتەيىك، يراندا كوشباسشى اياتوللا حامەنەيدىڭ قازاسى راستالدى. ەلدە ازا تۇتۋ جاريالاندى.