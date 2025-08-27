يران س ءى م باسشىسى اۋستراليا پرەمەر-ءمينيسترىن «ءالسىز ساياساتكەر» دەپ اتادى
استانا. KAZINFORM - تەگەران اۋستراليا ۇكىمەتىنىڭ يراندىق ديپلوماتتاردى ەلدەن شىعارۋعا قاتىستى شەشىمىنە پىكىر ءبىلدىردى.
يراننىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ابباس اراكچي كانبەررانىڭ ايىپتاۋلارىن مۇلدەم نەگىزسىز دەپ اتادى. بۇل تۋرالى ول X الەۋمەتتىك جەلىسىندە جازدى.
- يران - الەمدەگى ەڭ كونە يەۆرەي قاۋىمدارىنىڭ ءبىرى تۇراتىن ەل. مۇندا ونداعان سيناگوگا بار. ءبىز ءوز ەلىمىزدە ولاردى قورعاۋ ءۇشىن بار كۇشىمىزدى سالىپ جاتقاندا، اۋسترالياداعى مۇنداي ورىندارعا شابۋىل جاسادىق دەگەن ايىپتاۋلار - مۇلدە قيسىنسىز، - دەدى اراكچي.
مينيستر سونىمەن قاتار اۋستراليا پرەمەر-ءمينيسترىن «ءالسىز ساياساتكەر» دەپ اتادى.
بۇعان دەيىن اۋستراليا پرەمەر-ءمينيسترى يران ەلشىسى مەن تاعى ءۇش ديپلوماتتى ەلدەن شىعارۋ تۋرالى شەشىم قابىلداعانىن مالىمدەگەن بولاتىن. سونىمەن قاتار اۋستراليانىڭ تەگەرانداعى ەلشىلىگىنىڭ جۇمىسى توقتاتىلدى.
اۋستراليانىڭ قاۋىپسىزدىك جانە بارلاۋ قىزمەتىنىڭ دەرەكتەرىنە سايكەس، وتكەن جىلى مەلبۋرنداعى سيناگوگا مەن سيدنەيدەگى مەيرامحاناعا جاسالعان شابۋىلداردىڭ ارتىندا يران تۇرعان.