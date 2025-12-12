ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    08:53, 12 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    يران پرەزيدەنتى قازاقستاننىڭ وڭىردەگى بەيبىتشىلىكتى نىعايتۋعا قوسقان ۇلەسىن جوعارى باعالادى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستان وڭىرلىك تۇراقتىلىقتى قامتاماسىز ەتۋدە جانە حالىقارالىق قاۋىپسىزدىكتى نىعايتۋدا كۇن ساناپ ماڭىزدى رول اتقارىپ كەلەدى. بۇل تۋرالى يران يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى ماسۋد پەزەشكيان ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنىنە بەرگەن ەكسكليۋزيۆتى سۇحباتىندا ايتتى.

    Иран мен Қазақстан ЕАЭО-мен еркін сауда туралы келісімнің арқасында жаңа экономикалық мүмкіндіктерге ие — Пезешкиан
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    يران پرەزيدەنتى قازاقستاننىڭ قارقىندى دامۋى ءوڭىر ەلدەرى مەن جاھاندىق سەرىكتەستەر اراسىنداعى مادەني، عىلىمي جانە الەۋمەتتىك-ساياسي بايلانىستاردى كەڭەيتۋگە جاڭا مۇمكىندىكتەر اشاتىنىن اتاپ ءوتتى.

    - قازاقستان قارقىندى دامۋ كەزەڭىندە تۇر جانە شىعىس پەن باتىس، سولتۇستىك پەن وڭتۇستىك اراسىنداعى ماڭىزدى توراپقا اينالىپ وتىر. جىلدام دامۋ مادەني، عىلىمي، كوركەم جانە الەۋمەتتىك-ساياسي ءوزارا ءىس- قيمىلدى كۇشەيتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى يران كوشباسشىسى.

    ونىڭ سوزىنشە، ەگەر كولىك باعدارلارىن كەڭەيتىپ، ءوزارا ارەكەتتەسۋدى تەرەڭدەتسە، قازاقستان ءوڭىردىڭ مادەني ورتالىعىنا اينالۋى مۇمكىن. بۇل ءوز كەزەگىندە حالىقتاردىڭ كوزقاراسىن جاقىنداتىپ، بەيبىتشىلىكتى نىعايتادى جانە دامۋدى جەدەلدەتەدى.

    - ءبىزدىڭ كاسىپكەرلەر، ينۆەستورلار، عالىمدار جانە مادەنيەت قايراتكەرلەرى بايلانىستاردى الدەقايدا وڭاي ورناتا الادى. قازاقستان، يران جانە ءوڭىردىڭ باسقا دا ەلدەرى ىلگەرى شىققان وزگە مەملەكەتتەردەن ەش كەم ەمەس دەپ بىلەمىن. سوندىقتان ءبىر- بىرىمىزگە كومەكتەسە وتىرىپ، زور جەتىستىكتەردىڭ ناتيجەسىن كورەمىز، - دەدى پەزەشكيان.

    سۇقباتتىڭ تولىق نۇسقاسىن مىنا سىلتەمەدەن وقي الاسىز.

    قاسىم-جومارت توقايەۆ
