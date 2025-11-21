يران پرەزيدەنتى ەل استاناسىن تەگەراننان كوشىرۋ ۇسىنىسىن قايتالادى
استانا. KAZINFORM - يران پرەزيدەنتى ماسۋد پەزەشكيان ەل استاناسىن تەگەران قالاسىنان باسقا جەرگە كوشىرۋ قاجەتتىلىگى تۋرالى تاعى مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى ت ا س س اقپارات اگەنتتىگى.
Fars اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، پرەزيدەنتتىڭ شەشىمىنە قالا حالقىنىڭ شامادان تىس كوپتىگى مەن سۋ تاپشىلىعى سەبەپ بولدى. پەزەشكيان مەگاپوليس حالقىنىڭ سانى وسە بەرسە، سۋ رەسۋرستارى بارلىق تۇرعىندى قامتاماسىز ەتۋگە جەتكىلىكسىز بولاتىنىن اتاپ ءوتتى.
- بىزدە باسقا امال جوق. بۇل قاجەتتىلىك، - دەپ مالىمدەدى پرەزيدەنت.
پەزەشكيان سونداي-اق بۇل ماسەلەنىڭ تەك تەگەرانعا عانا ەمەس، يراننىڭ باسقا دا بىرنەشە ايماعىنا اسەر ەتكەنىن قوستى.
Kazinform ءۇشىن ارنايى ت ا س س سەرىكتەس اگەنتتىگى ۇسىنعان.
قاراشا ايىنىڭ باسىندا يران استاناسىنىڭ تۇرعىندارىن اۋىزسۋمەن قامتاماسىز ەتەتىن نەگىزگى سۋ كوزى ەكى اپتا ىشىندە تارتىلىپ قالۋى ىقتيمال ەكەنىن جازعان بولاتىنبىز.
سونداي-اق تەگەراندا سۋ تاپشىلىعى كۇرت ارتىپ، بيلىك تۇرعىنداردى كوشىرۋ ىقتيمالدىعىنا امالسىز كونىپ، ەۆاكۋاتسياعا قامدانىپ جاتقانىن حابارلادىق.
بۇعان دەيىن يران بيلىگى قۇرعاقشىلىقتان زارداپ شەككەن اۋدانداردا جاساندى تۇردە جاڭبىر جاۋدىرۋ ءۇشىن حيميالىق رەاگەنتتەردى شاشىراتۋعا كىرىستى.