ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    20:39, 11 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    يران پرەزيدەنتى جۇرەك ورتالىعىنا باردى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنا رەسمي ساپارى اياسىندا يران يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى، دوكتور ماسۋد پەزەشكيان «استانا» مەديتسينالىق ورتالىعى» ك ە ا ق-نا قاراستى University Medical Center (UMC) جۇرەك ورتالىعىنا باردى. مارتەبەلى مەيمانعا ورتالىق جۇمىسىن پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى ايدا بالايەۆا تانىستىردى.

    орталығы
    فوتو: دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى

    الەمگە تانىمال بەدەلدى كارديوحيرۋرگتاردىڭ ءبىرى رەتىندە يران پرەزيدەنتى قازاقستاندىق ارىپتەستەرىنىڭ جۇمىسىن كوردى. ايدا بالايەۆامەن اڭگىمە بارىسىندا مەديتسينا سالاسىنىڭ ءارتۇرلى باعىتتارىندا، سونىڭ ىشىندە كاسىبي ءبىلىم بەرۋ بويىنشا ىقتيمال بىرلەسكەن جوبالاردىڭ كەڭ اۋقىمى تالقىلاندى. 

    Президенті
    فوتو: دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى

    دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى حابارلاعانداي، «استانا مەديتسينالىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ» پروفەسسور-وقىتۋشىلار قۇرامىمەن، دارىگەرلەرمەن جانە ستۋدەنتتەرمەن وتكەن كەزدەسۋ سوڭىندا يران پرەزيدەنتىنە قۇرمەتتى پروفەسسور اتاعى بەرىلدى.

    ايتا كەتەيىك، قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاق- يران قارىم-قاتىناسىن نىعايتۋعا زور ۇلەس قوسىپ كەلە جاتقان پرەزيدەنت ماسۋد پەزەشكيانعا العىس ايتتى.

    تەگ:
    الەم ىقپالداستىق
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار