يران پرەزيدەنتى جۇرەك ورتالىعىنا باردى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنا رەسمي ساپارى اياسىندا يران يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى، دوكتور ماسۋد پەزەشكيان «استانا» مەديتسينالىق ورتالىعى» ك ە ا ق-نا قاراستى University Medical Center (UMC) جۇرەك ورتالىعىنا باردى. مارتەبەلى مەيمانعا ورتالىق جۇمىسىن پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى ايدا بالايەۆا تانىستىردى.
الەمگە تانىمال بەدەلدى كارديوحيرۋرگتاردىڭ ءبىرى رەتىندە يران پرەزيدەنتى قازاقستاندىق ارىپتەستەرىنىڭ جۇمىسىن كوردى. ايدا بالايەۆامەن اڭگىمە بارىسىندا مەديتسينا سالاسىنىڭ ءارتۇرلى باعىتتارىندا، سونىڭ ىشىندە كاسىبي ءبىلىم بەرۋ بويىنشا ىقتيمال بىرلەسكەن جوبالاردىڭ كەڭ اۋقىمى تالقىلاندى.
دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى حابارلاعانداي، «استانا مەديتسينالىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ» پروفەسسور-وقىتۋشىلار قۇرامىمەن، دارىگەرلەرمەن جانە ستۋدەنتتەرمەن وتكەن كەزدەسۋ سوڭىندا يران پرەزيدەنتىنە قۇرمەتتى پروفەسسور اتاعى بەرىلدى.
ايتا كەتەيىك، قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاق- يران قارىم-قاتىناسىن نىعايتۋعا زور ۇلەس قوسىپ كەلە جاتقان پرەزيدەنت ماسۋد پەزەشكيانعا العىس ايتتى.