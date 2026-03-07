يران پرەزيدەنتى شابۋىلدان زارداپ شەككەن كورشى ەلدەردەن كەشىرىم سۇرادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك تەلەارنا ارقىلى جاساعان ءوزىنىڭ مالىمدەمەسىندە ماسۋد پەزەشكيان يراننىڭ كورشى ەلدەرگە جاساعان شابۋىلى ءۇشىن كەشىرىم سۇرادى، دەپ حابارلايدى يرينا.
- شابۋىلعا ۇشىراعان كورشى ەلدەردەن كەشىرىم سۇراۋ كەرەك. ءبىزدىڭ كوشباسشىمىز جانە ءبىزدىڭ تالىمگەرلەرىمىز ەلىمىزگە باسىپ كىرگەن جاۋعا قارسى كۇرەستە مەرت بولدى. ءبىزدىڭ قارۋلى كۇشتەرىمىز وزدەرىن قۇربان ەتۋگە دايىن جانە ەلدىڭ تەرريتوريالىق تۇتاستىعىن ساقتاۋ ءۇشىن ومىرلەرىن قاتەرگە تىكتى. ولار قولباسشىلارى جوق كەزدە جەرىمىزدى ابىرويمەن، كۇشپەن قورعاۋ ءۇشىن قاجەتتىنىڭ ءبارىن ىستەدى. ءبىزدىڭ كورشى ەلدەرگە شابۋىلداۋ نيەتىمىز جوق. ويتكەنى ولار ءبىزدىڭ باۋىرلارىمىز جانە ءبىز بەيبىتشىلىك پەن تىنىشتىق ورناتۋ ءۇشىن ولارمەن بىرگە بولۋعا تىرىسىپ كەلەمىز، - دەدى يران پرەزيدەنتى.
ول كوشباسشىنىڭ ۋاقىتشا كەڭەسىندە بۇدان بىلاي ەگەر وزدەرى قارسى شىقپاسا، كورشى ەلدەرگە شابۋىلداماۋ تۋرالى شەشىم قابىلدانعانىن جەتكىزدى.
- بۇل ماسەلە ديپلوماتيالىق جولمەن شەشىلۋى كەرەك، - دەپ قوستى ول.
وسىعان دەيىن يران پرەزيدەنتى دوستاس جانە كورشىلەس ەلدەرگە ۇندەۋ جاساعان بولاتىن.