يران پرەزيدەنتى دوستاس جانە كورشىلەس ەلدەرگە ۇندەۋ جاسادى
استانا. KAZINFORM - يران قاقتىعىستى ديپلوماتيالىق جولمەن بولدىرماۋعا تىرىستى، ءبىراق يزرايل مەن ا ق ش-تىڭ اسكەري اگرەسسياسى ەلگە ءوزىن قورعاۋدان باسقا امال قالدىرمادى.
يران پرەزيدەنتى ماسۋد پەزەشكيان بۇل تۋرالى دوستاس جانە كورشىلەس ەلدەردىڭ باسشىلارىنا جاساعان ۇندەۋىندە مالىمدەدى.
- ءبىز سىزدەردىڭ ەگەمەندىكتەرىڭىزدى قۇرمەتتەيمىز جانە ايماقتىڭ قاۋىپسىزدىگى مەن تۇراقتىلىعىنا ونىڭ ەلدەرىنىڭ بىرلەسكەن كۇش-جىگەرى ارقىلى قول جەتكىزۋ كەرەك دەپ سانايمىز، - دەپ جازدى ءول وزىنىڭ Facebook پاراقشاسىندا.
28-اقپاندا يزرايل يرانعا قارسى اۋقىمدى شابۋىل جاسادى. ترامپ يرانعا قارسى اۋقىمدى اسكەري وپەراتسيانىڭ باستالعانىن جاريالادى. جاۋاپ رەتىندە تەگەران تاياۋ شىعىستاعى جانە يزرايل اۋماعىنداعى امەريكالىق بازالارعا شابۋىل جاسادى.
يراننىڭ جوعارعى كوشباسشىسى ءالي حامەنەي قازا تاپقانى بەلگىلى بولدى - ونىڭ رەزيدەنسياسىنا 30 بومبا تاستالعان. يران دەرەككوزدەرىنىڭ مالىمەتىنشە، سوققىلار سالدارىنان ەلدە 200 دەن استام ادام قازا تاۋىپ، 700 دەن استامى جارالانعان. شابۋىلدار يراننىڭ 14 پروۆينسياسىن قامتىدى.
سونىمەن قاتار، دۋباي اۋەجايىنا دا سوققى جاسالدى.
كەيىنىرەك ەردوعان يراننان ۇشىرىلعان زىمىراننىڭ جويىلۋىنا قاتىستى پىكىر ءبىلدىرىپ، تۇركيا «ناتو وداقتاستارىمەن تىعىز ىنتىماقتاستىقتا بارلىق قاجەتتى شارانى قابىلداپ جاتقانىن جانە قاجەت بولعان جاعدايدا دەرەۋ جاۋاپ بەرەتىنىن» اتاپ ءوتتى.