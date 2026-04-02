يران پرەزيدەنتى امەريكالىقتارعا اشىق حات جاريالادى
استانا. KAZINFORM - بۇل ۇندەۋ يران، ا ق ش جانە يزرايل اراسىنداعى قاقتىعىستىڭ جالعاسۋى اياسىندا سالىندى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ تاياۋ شىعىستاعى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
يران پرەزيدەنتى ماسۋد پەزەشكيان سارسەنبى كۇنى كەشكە امەريكالىقتارعا ارنالعان اشىق حات جاريالاپ، وندا سوعىستىڭ ماقساتتارىنا كۇمان كەلتىرىپ، امەريكالىقتاردى ءوز ەلدەرىنىڭ ساياساتىن سىني تۇرعىدان باعالاۋعا شاقىردى.
پەزەشكيان ۇندەۋدە يراننىڭ امەريكا حالقىن جاۋ دەپ سانامايتىنىن جانە ۇكىمەتتەردىڭ ۇستانىمدارى مەن قوعامداردىڭ سەزىمدەرى اراسىندا ايىرماشىلىق جاساۋعا شاقىراتىنىن مالىمدەدى.
- يران حالقى امەريكا، ەۋروپا نەمەسە كورشىلەس ەلدەردىڭ حالىقتارىن قوسا العاندا باسقا حالىقتارعا ەشقانداي دۇشپاندىق تانىتپايدى، - دەلىنگەن حاتتا.
ول سونداي-اق قازىرگى قاقتىعىس امەريكالىق ازاماتتاردىڭ مۇددەلەرىنە قىزمەت ەتە مە دەگەن سۇراق قويىپ، ا ق ش پەن ءيزرايلدىڭ اسكەري ارەكەتتەرىن سىنعا الىپ، ولاردىڭ ايماقتىق جانە جاھاندىق تۇراقتىلىققا سالدارىن اتاپ ءوتتى.
پەزەشكيان ءيزرايلدىڭ قاقتىعىستاعى رولىنە ەرەكشە توقتالىپ، ۆاشينگتوننىڭ ارەكەتتەرىنە يزرايل ساياساتى اسەر ەتۋى مۇمكىن ەكەنىن شامالادى.
- بۇل سوعىس امەريكا حالقىنىڭ راسىندا قانداي مۇددەلەرىن قاناعاتتاندىرادى؟ - دەدى ول.
بۇدان باسقا، يران پرەزيدەنتى تەگەران ءقاۋىپ توندىرەدى دەگەن ۇعىمدى جوققا شىعارىپ، ونى بۇرمالانعان جانە تاريحي شىندىقتان سايكەس كەلمەيتىنىن ايتتى.
حاتتا سونداي-اق يران مەن ا ق ش اراسىنداعى سەنىمسىزدىكتىڭ تاريحي سەبەپتەرى، يسلام رەسپۋبليكاسىن حالىقارالىق كۇن تارتىبىندە قابىلداۋ جانە ينفراقۇرىلىمعا جاسالعان شابۋىلداردىڭ ايماقتىق جانە جاھاندىق تۇراقتىلىققا اسەرى سياقتى كەڭ اۋقىمدى ماسەلەلەر قاراستىرىلدى.
حاتتىڭ جاريالانۋى ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ يران باسشىلىعىنىڭ اتىستى توقتاتۋعا مۇددەلىلىگى تۋرالى مالىمدەمەلەرى اياسىندا ورىن الدى. تەگەران بۇل مالىمدەمەنى جوققا شىعارعان بولاتىن.
وسىعان دەيىن يراننىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ا ق ش- پەن كەلىسسوزگە قاتىستى پىكىر بىلدىرگەنىن جازدىق.
ال ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ يرانعا قارسى جۇرگىزىلىپ جاتقان اسكەري وپەراتسيانىڭ اياقتالۋ كەزەڭىنە ءوتىپ جاتقانىن مالىمدەدى.