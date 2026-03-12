يران قۇراماسى فۋتبولدان الەم چەمپيوناتىنا قاتىسپايدى
استانا. KAZINFORM - بيىل جازدا ا ق ش-تا فۋتبولدان الەم چەمپيوناتى وتەدى. دەگەنمەن يراننىڭ سپورت جانە جاستار ءمينيسترى احماد دونيامالي مەملەكەتتىك تەلەارناعا بەرگەن سۇحباتىندا ەل فۋتبولشىلارى ا ق ش-تا قاۋىپسىز بولمايتىنىن ايتتى، دەپ حابارلايدى Euronews.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، كانادا، ا ق ش جانە مەكسيكا بىرلەسىپ وتكىزەتىن الەم چەمپيوناتىنا يران قۇراماسىنىڭ قاتىسۋى «مۇمكىن ەمەس».
بيىل يران قۇراماسىنىڭ الەم چەمپيوناتىنا قاتىسۋى جوسپارلانعان بولاتىن، ءبىراق مينيستر احماد دونيامالي فۋتبولشىلاردىڭ ا ق ش-تا قاۋىپسىز ەمەستىگىن ايتىپ، ولاردىڭ قاتىسا المايتىنىن مالىمدەدى. بۇل سۇحبات بەينەجازبادا جاريالاندى.
- ولار يرانعا قارسى جاساعان زۇلىم ارەكەتتەرى - 8-9 اي ىشىندە بىزگە ەكى سوعىس جۇرگىزىپ، مىڭداعان حالقىمىزدى ءولتىرىپ، ازاپتادى - ءبىز الەم چەمپيوناتىنا قاتىسا المايمىز، - دەدى دونيامالي.
يران قۇراماسى 15-ماۋسىمدا كاليفورنياداعى ينگلۆۋد قالاسىندا جاڭا زەلانديامەن، 21-ماۋسىمدا بەلگيامەن ويناپ، ال توپتىق كەزەڭدى 26-ماۋسىمدا سيەتلدە ەگيپەتپەن اياقتاۋى ءتيىس ەدى.
FIFA يران قۇراماسىنا ا ق ش-قا بارۋعا رۇقسات بەرىلەدى دەپ كۇتۋدە.
وتكەن اپتادا پرەزيدەنت دونالد ترامپ وسى سۇراققا جاۋاپ بەردى.
- يران قۇراماسى 48 ەل قاتىساتىن تۋرنيرگە قاتىسا ما، جوق پا، ماعان شىنىمەن ءبارىبىر، - دەدى ول.
FIFA پرەزيدەنتى دجانني ينفانتينو سەيسەنبى كۇنى ترامپپەن «تۋرنيرگە دايىندىق بارىسىن تالقىلاۋ ءۇشىن» كەزدەستى جانە يرانعا ا ق ش-قا بارۋعا رۇقسات بەرىلەتىنىنە كەپىلدىك الدى.
- كەزدەسۋ بارىسىندا پرەزيدەنت ترامپ يران قۇراماسى ا ق ش-تاعى تۋرنيرگە مىندەتتى تۇردە قاتىسا الاتىنىن تاعى ءبىر مارتە اتاپ ءوتتى، - دەدى ينفانتينو.