ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    10:07, 12 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    يران قۇراماسى فۋتبولدان الەم چەمپيوناتىنا قاتىسپايدى

    استانا. KAZINFORM - بيىل جازدا ا ق ش-تا فۋتبولدان الەم چەمپيوناتى وتەدى. دەگەنمەن يراننىڭ سپورت جانە جاستار ءمينيسترى احماد دونيامالي مەملەكەتتىك تەلەارناعا بەرگەن سۇحباتىندا ەل فۋتبولشىلارى ا ق ش-تا قاۋىپسىز بولمايتىنىن ايتتى، دەپ حابارلايدى Euronews.

    FIFA
    فوتو: mannattvpunjabi.com

    ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، كانادا، ا ق ش جانە مەكسيكا بىرلەسىپ وتكىزەتىن الەم چەمپيوناتىنا يران قۇراماسىنىڭ قاتىسۋى «مۇمكىن ەمەس».

    بيىل يران قۇراماسىنىڭ الەم چەمپيوناتىنا قاتىسۋى جوسپارلانعان بولاتىن، ءبىراق مينيستر احماد دونيامالي فۋتبولشىلاردىڭ ا ق ش-تا قاۋىپسىز ەمەستىگىن ايتىپ، ولاردىڭ قاتىسا المايتىنىن مالىمدەدى. بۇل سۇحبات بەينەجازبادا جاريالاندى.

    - ولار يرانعا قارسى جاساعان زۇلىم ارەكەتتەرى - 8-9 اي ىشىندە بىزگە ەكى سوعىس جۇرگىزىپ، مىڭداعان حالقىمىزدى ءولتىرىپ، ازاپتادى - ءبىز الەم چەمپيوناتىنا قاتىسا المايمىز، - دەدى دونيامالي.

    يران قۇراماسى 15-ماۋسىمدا كاليفورنياداعى ينگلۆۋد قالاسىندا جاڭا زەلانديامەن، 21-ماۋسىمدا بەلگيامەن ويناپ، ال توپتىق كەزەڭدى 26-ماۋسىمدا سيەتلدە ەگيپەتپەن اياقتاۋى ءتيىس ەدى.

    FIFA يران قۇراماسىنا ا ق ش-قا بارۋعا رۇقسات بەرىلەدى دەپ كۇتۋدە.

    وتكەن اپتادا پرەزيدەنت دونالد ترامپ وسى سۇراققا جاۋاپ بەردى.

    - يران قۇراماسى 48 ەل قاتىساتىن تۋرنيرگە قاتىسا ما، جوق پا، ماعان شىنىمەن ءبارىبىر، - دەدى ول.

    FIFA پرەزيدەنتى دجانني ينفانتينو سەيسەنبى كۇنى ترامپپەن «تۋرنيرگە دايىندىق بارىسىن تالقىلاۋ ءۇشىن» كەزدەستى جانە يرانعا ا ق ش-قا بارۋعا رۇقسات بەرىلەتىنىنە كەپىلدىك الدى.

    - كەزدەسۋ بارىسىندا پرەزيدەنت ترامپ يران قۇراماسى ا ق ش-تاعى تۋرنيرگە مىندەتتى تۇردە قاتىسا الاتىنىن تاعى ءبىر مارتە اتاپ ءوتتى، - دەدى ينفانتينو.

     

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
