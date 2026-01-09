يران قالالارىنا بىرنەشە رەيس توقتاتىلدى
استانا. KAZINFORM - يرانداعى ىشكى جاعدايدىڭ وزگەرۋى حالىقارالىق كولىك باعىتتارى مەن ايماقتىق لوگيستيكاعا اسەر ەتە باستادى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
جۇما كۇنى بىرنەشە اۋە كومپانياسى ەلدەگى جاپپاي نارازىلىق اكسيالارى جالعاسىپ جاتقاندىقتان، تەگەرانعا جانە يراننىڭ باسقا دا قالالارىنا رەيستەردى توقتاتتى. ىستانبۇل اۋەجايىنىڭ قوسىمشاسىنا سايكەس، Turkish Airlines سول كۇنى يران استاناسىنا جوسپارلانعان بەس رەيستى توقتاتتى.
سول دەرەككوزدىڭ مالىمەتى بويىنشا، يراندىق تاسىمالداۋشىلار ورىندايتىن بەس رەيس تە توقتاتىلدى، ال جەتى رەيس كەستە بويىنشا قالدى.
تۇركيا بيلىگى يرانداعى جاعدايعا قاتىستى ەشقانداي رەسمي تۇسىنىك بەرگەن جوق.
الايدا، FlightRadar مالىمەتى بويىنشا، Turkish Airlines كومپانياسىنىڭ شيرازعا ۇشاتىن رەيسى جانە Pegasus كومپانياسىنىڭ مەشحەدكە ۇشاتىن رەيسى ءبىر كۇن بۇرىن كەرى بۇرىلىپ، يران اۋە كەڭىستىگىنە كىرمەگەن. تۇركيا يرانمەن شامامەن 500 شاقىرىمدىق قۇرلىق شەكاراسىن بولىسەدى، ءۇش شەكارا وتكەلى جۇمىس ىستەيدى.
رەيستەردىڭ توقتاتىلۋى پارسى شىعاناعى ايماعىنا دا اسەر ەتتى.
Reuters اگەنتتىگىنىڭ دۋباي اۋەجايلارىنىڭ ۆەب- سايتىنا سىلتەمە جاساپ حابارلاۋىنشا، جۇما كۇنى دۋباي مەن يران قالالارى، سونىڭ ىشىندە تەگەران، شيراز جانە مەشحەد اراسىندا جوسپارلانعان كەم دەگەندە 17 flydubai رەيسى توقتاتىلدى. flydubai وكىلى Reuters اگەنتتىگىنە يرانعا رەيستەر سول كۇنى توقتاتىلعانىن جانە اۋە كومپانياسى جاعدايدى باقىلاۋدى جالعاستىرىپ، كەستەسىن تۇزەتەتىنىن، ءبىراق ۇزىلىستەردىڭ سەبەبىن ايتپايتىنىن ايتتى.
بۇعان دەيىن NetBlocks يران 12 ساعات بويى ينتەرنەتسىز قالعانىن جاريالادى.